Sema promove campanha em prol da conservação de ecossistemas

Estão abertas as inscrições para empresas, entidades e demais instituições que queiram participar da campanha Junho Verde, promovida pela Sema (secretaria municipal do Ambiente).





Instituída pela Lei Federal nº 14.393/2022, a campanha foi criada com o objetivo de conscientizar a população em prol da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos, bem como sobre o controle da poluição e da degradação dos recursos naturais.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com o tema “Cada ação conta! Junho Verde 2024: Faça parte da mudança”, a campanha incentiva que as instituições públicas e privadas realizem atividades com temáticas ambientais, como oficinas, palestras, exposições, entre outros, para seu público interno ou externo.







Até o dia 3 de junho, os interessados podem se inscrever preenchendo este formulário on-line. É necessário informar o nome da ação, data, horário, endereço, público-alvo, capacidade e requisitos obrigatórios para os participantes.

Publicidade





A Sema fará contato com a empresa ou entidade, via e-mail, para o envio de materiais digitais e informações sobre o Junho Verde. A inscrição e participação é sem custo.





Na sequência, as ações podem ser executadas no decorrer de todo o mês de junho. Entre diversas opções, a equipe da Sema sugere uma caminhada ecológica, dinâmicas ou treinamentos, arrecadação de resíduos, oficinas ecológicas, dentre outros.







Ao final do mês, a Sema pretende divulgar os nomes e atividades executados por todas as instituições inscritas. Quem publicar nas redes sociais, pode marcar, nas fotos e vídeos, o perfil @semalondrina para que a secretaria republique o conteúdo.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: