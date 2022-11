Semana da Consciência Negra promove Roda de Conversa sobre ações afirmativas nesta quarta-feira

A comunidade universitária participa logo mais da roda de conversa “Yá Mukumby Vive: ações afirmativas na UEL”, que será realizada a partir das 19h, no Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa). O evento se insere na programação da Semana da Consciência Negra, que converge com a campanha institucional “UEL na luta contra o racismo”. A programação prossegue amanhã com debates que serão realizados nos períodos da manhã e da noite.





A grade de atividades prossegue na sexta-feira (18), quando será realizada a entrega do título Doutora Honoris Causa In Memorian à senhora Vilma Santos de Oliveira, a Yá Mukumby.

A cerimônia será a partir das 19h dessa quarta-feira (16), no Cine Teatro Ouro Verde. De acordo com a Resolução 087/2022, que oficializou a homenagem, Dona Vilma foi personalidade de destaque para Londrina e para a UEL. Lutou para que a juventude negra tivesse acesso ao Ensino Superior, colaborando para a implantação das cotas raciais na UEL no ano de 2005.





A programação termina no domingo (20), quando se comemora o Dia da Consciência Negra. Na ocasião, será realizada mais uma edição do projeto “Quizomba: samba e outros batuques”. Neste domingo, a edição comemora também o aniversário de 17 anos de atividades culturais.





O Quizomba tem início às 15h, na Praça da Vila Brasil (Rua Argentina, próximo ao nº 693). A realização será em parceria com a Vila Cultural Alma Brasil e o grupo Maracatu Semente de Angola. A programação inclui oficina de maracatu, apresentação do grupo de Maracatu Semente de Angola e shows com Braguinha e Marambaia Geral.