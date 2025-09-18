Semana Nacional do Trânsito de Londrina será aberta com simulação de acidente

“Os registros mostram que os acidentes com maior gravidade e índice de óbitos ocorrem pelas ações do motorista, como o desrespeito a sinalização e excesso de velocidade. Trabalhamos por uma mobilidade plena, satisfatória, mas com segurança”, apontou o diretor de Trânsito da CMTU, Rafael Sambatti.

A simulação marca o início de uma série de atividades educativas que serão realizadas até o dia 25, coordenadas pela CMTU. Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, definido pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para as campanhas de conscientização ao longo de 2025, o cronograma de ações foca no controle da velocidade, considerada o principal fator de risco para a ocorrência e o agravamento de sinistros.

A encenação tem como objetivo sensibilizar a população sobre as graves consequências dos acidentes de trânsito, que representam uma das principais causas de morte e lesões incapacitantes no país. "Queremos despertar a reflexão sobre a importância da prevenção e promover uma mudança efetiva de comportamento no trânsito", destaca o professor Roger Burgo de Souza. Também participarão da atividade as estudantes Maria Eduarda Zanoni, do curso da Farmácia, e Ana Carolina Arana Varella, do curso de Fisioterapia, que interpretarão as vítimas do acidente, sendo socorridos pelos bombeiros.

A Semana Nacional do Trânsito 2025 em Londrina será aberta nesta quinta-feira (18), às 14h, no Centro Cívico, com uma simulação de acidente de trânsito protagonizada por acadêmicos e professores do curso de Fisioterapia da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Eles integram o projeto de extensão "Trânsito Seguro: Aprendendo com Responsabilidade, Cuidado e Cidadania", desenvolvido em parceria com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina).

'Trenzinho da alegria'

Na sexta-feira (19), das 8h às 17h, alunos do 2º ano das escolas municipais Nara Manella e Senador Gaspar Velloso, que participam do projeto Educação para o Trânsito – Construindo o Futuro, sairão pelas ruas da cidade a bordo do “trenzinho da alegria” – veículo aberto destinado ao público infantil, geralmente utilizado em passeios turísticos. Durante o trajeto, que inclui locais como o Lago Igapó, o Museu Histórico e a Catedral Metropolitana, semáforos, faixas de pedestres, botoeiras, guarda-corpos, marcas de canalização, entre outros elementos presentes na dinâmica viária, terão suas funções explicadas por agentes da CMTU.





No sábado (20), entre 9h e 14h, a Coordenadoria de Educação da companhia participará do Dia da Sergipe com a oferta de jogos, brincadeiras e desenhos para colorir com a temática do trânsito.

Trânsito e Cidadania





A programação segue na segunda-feira (22), das 9h30 às 12h, com o evento Trânsito e Cidadania, que será realizado no Residencial Flores do Campo, na região norte. Em parceria com a Diretoria de Transportes da companhia e a concessionária TCGL, será disponibilizado um ônibus para acesso dos moradores. Além de poderem conhecer as comodidades do veículo, eles receberão orientações sobre pontos-cegos, já que, desde julho, a ocupação é atendida pela linha 447 do transporte coletivo. Outro serviço oferecido será a emissão de cartão transporte a idosos, estudantes, usuários convencionais e os que têm direito à gratuidade no pagamento do bilhete.





Também na segunda-feira, data em que é celebrado o Dia Mundial sem Carro, a praça Nishinomiya, na zona leste, próximo ao Aeroporto, será transformada em pista segura para a condução de meios de transporte não poluentes. Haverá uma pista de skate e um espaço dedicado à pilotagem de patinetes elétricos. A ação deve ocorrer das 17h às 20h.





Blitz Bom Condutor





No dia seguinte (23), que marca o 28º aniversário do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Blitz Bom Condutor irá premiar as pessoas abordadas que não apresentarem pendências na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou na documentação veicular. A operação, desenvolvida com a Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Guarda Municipal (GM) e outros parceiros, será realizada na BR-369 e na PR-445, das 8h às 11h e entre 14h e 16h30.





Na quarta-feira (24), das 7h30 às 18h30, a CMTU fará a organização do tráfego para a tradicional benção dos carros, que ocorre anualmente no Santuário Eucarístico Mariano, localizado na avenida Madre Leônia Milito, 575.





Também na quarta, o Curso de Pilotagem Defensiva para Motociclistas, promovido pela companhia com o intuito de reduzir os números da violência entre o grupo mais vulnerável no trânsito e o que mais se envolve em sinistros graves e fatais, terá uma edição especial das 8h30 às 12h30, no Tiro de Guerra, com funcionários de uma empresa do setor de agronegócio.





Olhe e Sinalize





Na quinta-feira (25), na parte da manhã, agentes de trânsito e estudantes de Fisioterapia da UEL atuam na campanha Olhe e Sinalize, que prevê que o pedestre indique com o braço ao motorista, ainda na calçada, a intenção de cruzar a via. A dinâmica vai contemplar simultaneamente nove pontos de travessia espalhados pela cidade, selecionados com base no índice de atropelamentos registrado no entorno.





Já no sábado (27), fora do calendário oficial da Semana de Trânsito, a CMTU realizará a última atividade programada e retornará ao Tiro de Guerra, das 8h30 às 12h30, dessa vez para ministrar o Curso de Pilotagem Defensiva para Motociclistas a recrutas do serviço militar.





De acordo com Mara Lúcia Diniz de Assis, coordenadora de Segurança Viária e Educação no Trânsito da CMTU, a proposta de organizar uma programação ampla e diversificada busca chamar a atenção da sociedade para a urgência em reduzir a quantidade de óbitos no cotidiano das vias.





Somente entre os meses de janeiro e julho, 39 pessoas morreram nas ruas de Londrina em decorrência de sinistros. “Em sua maioria, as vítimas são homens jovens com a vida toda pela frente. Precisamos mudar esse quadro para fazer do nosso ambiente urbano um espaço seguro de convivência”, afirmou.





