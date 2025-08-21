Serviço gratuito ajuda superendividados a renegociar dívidas em Londrina

Pessoas que estão com dívidas e precisam de auxílio para renegociar com seus credores podem, a partir de agora, contar com os serviços gratuitos do NPJ (Núcleo de Prática Jurídica) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Câmpus Londrina.





O NPJ lançou neste mês o “Dignidade em Conta: Programa de Atendimento à Pessoa em Situação de Superendividamento”. Para participar, o único pré-requisito é estar em situação de inadimplência, com comprometimento de renda em razão das dívidas. O agendamento deve ser feito por telefone, no número (43) 3341-2800 ou via WhatsApp (43) 99147-5946.

Após o agendamento do atendimento, o interessado deve comparecer ao NPJ presencialmente, no Câmpus da Universidade, para preencher um formulário declarando suas dívidas. A partir daí, os credores serão notificados pelo Núcleo de Prática Jurídica para participar de um mutirão de renegociação.





“Os acordos firmados no mutirão são homologados no mesmo dia. Para os demais, vamos ingressar com as ações judiciais para conseguir a renegociação pela via judicial”, explica o coordenador do NPJ e professor de Direito da Universidade, Clayton Couto.

O programa desenvolvido pelo NPJ conta com a parceria do Cejusc/PR (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) e do Procon-LD (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina), e tem como objetivo oferecer orientação especializada e apoio jurídico, além de acompanhamento médico, psicológico, espiritual e educação financeira às pessoas em situação de superendividamento.





“Estamos envolvendo praticamente todos os cursos da PUCPR Câmpus Londrina neste programa que está totalmente alinhado à visão da Instituição de ser um centro de ensino e pesquisa de excelência, comprometida com inovação e transformação social. Essa metodologia garante uma abordagem integral e multidisciplinar para que os atendidos possam reestruturar suas vidas financeira, emocional e social, promovendo uma real recuperação da sua dignidade e autonomia”, esclarece Couto.

SERVIÇO: Dignidade em Conta: Programa de Atendimento à Pessoa em Situação de Superendividamento.





Agendamento: (43) 3341-2800 ou WhatsApp (43) 99147-5946

Atendimento: Núcleo de Prática Jurídica da PUCPR Câmpus Londrina

Endereço: Avenida Jockei Club, 374. Vila Hípica, Londrina - PR





(Com assessoria de imprensa)





