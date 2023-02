Serviços de melhorias vão suspender abastecimento de água no centro de Londrina

O abastecimento de água na região central de Londrina deve ser suspenso temporariamente na terça-feira (7) e no sábado (11) para a execução de obras de melhoria na rede de distribuição. Na terça, os serviços serão feitos das 8h às 18h e, no sábado, apenas entre as 13h e às 18h.





A distribuição de água deve voltar ao normal durante a noite, de maneira gradativa, nas duas datas citadas.

Os principais bairros afetados serão as vilas Ernest, Garcia, Pietraróia, Menegazzo, Shimabokuro, Ipiranga, Agari e Boa Vista.





Serão afetados os imóveis nos seguintes quadriláteros:

1 - da Avenida Celso Garcia Cid até a Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste) e da Rua Brasil até a Minas Gerais





2 - da Avenida Paraná até a Leste-Oeste e da Rua Quintino Bocaiúva até Minas Gerais; e, 3, da Rua Quintino Bocaiúva até a Leste-Oeste e da Rua Manaus até a Rua Pernambuco.





Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.