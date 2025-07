Serviços de paisagismo em Londrina terão custo anual de R$ 950 mil

Os novos serviços de paisagismo e manutenção de rotatórias e floreiras de Londrina terão um custo anual cerca de R$ 950 mil aos cofres da Prefeitura Municipal. A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) anunciou na manhã desta quarta-feira (23) a retomada do contrato com uma nova empresa terceirizada, vencedora do processo de licitação. Os trabalhos nesses locais estavam paralisados desde o ínicio deste ano, quando o contrato com a empresa anterior havia terminado. Segundo o presidente da companhia, Fabrício Bianchi, os serviços devem ser retomados já na próxima segunda-feira (28)





Durante uma coletiva de imprensa, Bianchi trouxe detalhes a respeito do contrato com a empresa Nivisa Soluções Ambientais, de Curitiba. Segundo ele, o contrato prevê a manutenção e conservação de 30 espaços públicos, entre rotatórias e floreiras nas principais vias da cidade, totalizando pouco mais de 59 mil metros quadrados.

O serviço, que vinha sendo executado desde 2019, foi interrompido no início de janeiro com o término do contrato. Desde então, a CMTU vinha fazendo apenas a roçagem da grama, sem um serviço especializado de paisagismo. Ao todo, 22 empresas concorreram na licitação.





Bianchi explica que o novo contrato vai trazer uma economia de ao menos 5% em relação ao anterior, já que o custo anual vai ser de cerca de R$ 950 mil; antes, o valor pago por ano era de pouco mais de R$ 1 milhão. Além do valor mais em conta, a área de abrangência dos serviços prevista em contrato ficou 4% maior.

Ele detalha que a empresa está em fase de contratação de pessoal, sendo dois motoristas e 10 na operação, e a expectativa é de que na semana que vem já comece o trabalho de limpeza e, na sequência, a troca das plantas.





A aquisição dos insumos agrícolas e das plantas será feita pela CMTU, através de uma ata de registro de preço, o que, na visão da companhia, vai trazer um controle maior no uso dos recursos públicos. “Isso vai permitir que a gente possa fazer um serviço de zeladoria, de conservação, diferente da capina e roçagem”, explica.

O presidente também esclarece que a CMTU está em conversa com a UEL (Universidade Estadual de Londrina) para avaliar a possibilidade de a instituição fornecer alguns tipos de plantas e flores. “Se eu tenho isso travado no contrato é ruim, então eu posso buscar outras parcerias para que o serviço possa ter alternativas”, justifica.





Apesar de as rotatórias e floreiras já estarem definidas, o que vale e está previsto no contrato é a metragem. Por isso, Bianchi aponta que o serviço pode ser remanejado para outros pontos de acordo com a avaliação da companhia em casos, por exemplo, em que os espaços são “adotados” por empresas através do programa Boa Praça.

Fabrício Bianchi também reforçou que a vontade é trazer uma identidade para Londrina no que diz respeito aos projetos aplicados nas rotatórias e floreiras. A empresa, segundo ele, tem sugestões a respeito dessa identidade, mas o objetivo também é trazer segurança para o trânsito. “A gente não quer buscar um padrão, mas algo que remeta a identidade do município de Londrina”, explica.





Locais que vão ser atendidos neste momento

Av. Robert Koch/Av. Alziro Zarur

Av. JK /Av. Santos Dumont

Av. JK/Av. Higienópolis

Av. Celso Garcia Cid/R. Minas Gerais

Av. Ayrton Senna /Av. Ernani Lacerda de Athaíde

Av. Ayrton Senna /Av. Madre Leônia Milito

Av. Maringá/R. Professor Joaquim de Matos Barreto

Av. Ayrton Senna/R. Bento Munhoz da Rocha Neto

R. Bento Munhoz da Rocha Neto/R. Professor Joaquim de Matos Barreto (floreiras do entorno do Lago Igapó 2)

Av. Madre Leônia Milito/Rod. PR-445

R. Amadeu Mortari

Av. Waldemar Spranger/Av. Harry Prochet

Av. Waldemar Spranger/R. Bélgica

Av. Duque de Caxias/Av. Inglaterra

Av. Heródoto/R. Bélgica

Av. Sílvio de Barros/Rod. Carlos João Strass

Av. Winston Churchill/R. Tanzânia

Av. Winston Churchill/R. dos Amigos

Av. Leste Oeste/Av.Universo

Av. Angelina Ricci Vezzozo/Av. Prefeito Milton Ribeiro de Menezes

Av. Henrique Mansano/Av. Lúcia Helena

Av. Saul Elkind/Rod. Carlos João Strass

Av. dos Pioneiros/Av. das Laranjeiras

Al. Júlio de Mesquita Filho/Av. Bandeirantes

Av. Harry Prochet/Av. Adhemar Pereira de Barros

Av. Dez de Dezembro/Av. Theodoro Victorelli

Av. Rio Branco/Av. Dom Geraldo Fernandes

R. Sergipe (floreiras entre R. Jacob Bartolomeu Minatti/Av. Higienópolis)

R. Bento Munhoz da Rocha Neto/R. Prefeito Joaquim de Matos Barreto (floreiras do entorno do Aterro do Lago)

Av. Paraná/Calçadão (floreiras entre a R. Minas Gerais e R. Prefeito Hugo Cabral)