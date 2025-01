Servidor assume como interino na Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina

O servidor municipal de carreira Cesar Makiolke foi nomeado pelo prefeito Tiago Amaral para assumir interinamente a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina.





A pasta responsável, no âmbito municipal, pelas políticas públicas de trabalho, emprego e renda. Dessa forma, presta serviços ao trabalhador com atividades de qualificação profissional, habilitação do seguro-desemprego, além de intermediar mão de obra para o mercado de trabalho formal, auxiliando também todo o empresariado local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Agradeço ao prefeito Tiago Amaral pela confiança e oportunidade de conduzir a SMTER, uma secretaria extremamente importante e diretamente ligada ao desenvolvimento social e crescimento econômico da nossa cidade. Quando a administração escolhe um servidor para estar à frente de uma pasta, ela valoriza toda uma categoria e demonstra o quanto o servidor será importante para a construção desse novo tempo”, pontuou Makiolke.