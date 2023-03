Sete áreas de lazer de Londrina devem receber totens de segurança

A secretaria municipal de Defesa Social de Londrina está implantando um novo sistema de monitoramento em praças e outras áreas de lazer.





Inicialmente, o projeto viabilizou a instalação de câmeras neste mês de março em duas praças, no Jardim Alvorada, próximas à Unidade Básica de Saúde (zona oeste); e no Residencial Acquaville, ao lado da Escola Municipal Roberto Alves Lima Junior (zona leste). Além disso, a secretaria pretende colocar totens de segurança em sete áreas públicas.

O totem de segurança, que já foi implantado na Praça Dom Pedro I (zona oeste), é uma iniciativa conduzida pela parceria da Defesa Social com a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD).





A estrutura é conectada às câmeras da Central de Videomonitoramento da GM e sistema Wi-Fi. Possui tecnologias de reconhecimento facial e Botão de Emergência, que pode ser acionado pela população para acionar a GM.

“O monitoramento pode ser feito com a viatura e pessoal, ter o totem ou as câmeras. Nas praças mais emblemáticas estamos adotando o totem pois, embora seja um equipamento mais caro, ele dá retorno, como a gente fez e já testou na praça Dom Pedro. E outros sete locais receberão o mesmo modelo de equipamento”, detalho o secretário de Defesa Social, coronel Pedro Ramos.







Os próximos locais a contarem com os totens de segurança são o Complexo Esportivo do Maria Cecília (zona norte), Centro de Artes e Estudos Unificados do Jardim Santa Rita (zona oeste), Anfiteatro do Zerão, Praça da Bandeira, Bosque Central (todos na região central), Praça do Acquaville (zona leste) e a rotatória no cruzamento das avenidas Ayrton Senna e Maringá (zona oeste).





