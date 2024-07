Sétima edição do Festival Dobra começa neste sábado com oficinas em Londrina

A programação da 7ª edição do Festival DOBRA de Arte Impressa começa neste sábado (27), com oficinas ministradas por profissionais de Londrina, Curitiba, São Paulo e Florianópolis, e todas as vagas já foram preenchidas.





As atividades, realizadas em diversos espaços culturais da cidade, englobam tipografia, produção de livros artesanais para crianças, lambe-lambe, serigrafia e monotipia, pintura a lápis, ações interativas, quadrinhos, colagem e xilogravura, artes manuais, bordados e crochê.

