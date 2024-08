Sexta-feira é o último dia para visitar exposição sobre Clarice Lispector

A exposição “A Casa que Anda. Que Mistério tem Clarice” fica em Londrina até esta sexta-feira (23) e depois segue para Curitiba.





A mostra instalada em um caminhão-baú de 15 metros, adaptado para receber mostras itinerantes, está estacionada no Parque Municipal Arthur Thomas e pode ser visitada das 10 às 17h. A entrada é gratuita.

O projeto visa incentivar a formação de novos leitores, por meio do conhecimento de um pedacinho da história da escritora Clarice Lispector (1920-1977).





A exposição é uma réplica da sala do seu apartamento e está baseada em três livros da autora: "O Mistério do Coelho Pensante", "A Vida Íntima de Laura" e " A mulher que matou os peixes."

A exposição é aberta ao público em geral, mas também aos alunos das escolas públicas e serviços de convivência. O caminhão chegou a Londrina no dia 20 de agosto. O universo de Clarice Lispector é apresentado ao visitante já do lado de fora do caminhão.





Ele foi adesivado com ilustrações da neta de Clarice, Mariana Valente, que apresenta elementos da vida da escritora como cidades e países que ela visitou e morou, assim como imagens de Clarice entre crianças e animais. Ainda na área externa, é possível ver referências às três obras abordadas na exposição.

Entrar no caminhão é como entrar na casa de Clarice. Um grande painel mostra a vista do prédio onde ela morava, sua cadeira de balanço, sua máquina de escrever, uma estante recriada com as obras que estavam na estante dela.





Um aquário que faz referência ao livro “A mulher que matou o peixe”, entre outras referências às três obras. Manuscritos espalhados pelo ambiente como porta-retratos e quadros pela parede, levam o visitante a realmente se sentirem na sala de Clarice.





