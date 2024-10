Shopping de Londrina promove festa de Halloween para crianças e pets neste final de semana

O Boulevard Shopping Londrina terá uma programação gratuita e especial de Halloween para crianças e pets neste sábado (26) e domingo (27). Confira abaixo.





Halloween Pet

Neste sábado (26), os animais de estimação irá participar de desfiles de fantasias no Boulevard Shopping, além de ter espaço exclusivo para fotos instagramáveis.





O evento será das 14h às 16h30, no átrio do piso térreo, os participantes ainda vão interagir com fornecedores do segmento na Feirinha Pet e poderão receber brindes especiais como produtos, acessórios e petiscos. A participação é gratuita.

Halloween para crianças





Já no domingo (27), a tarde será repleta de atividades para encantar e divertir as crianças com contação de histórias, desfile de fantasia, show de mágica, pintura facial e distribuição de doces. O evento será no deck da Praça de Alimentação e vai acontecer das 16h às 18 horas, também com participação gratuita.





O Dia das Bruxas (Halloween) é comemorado na próxima quinta-feira (31).





