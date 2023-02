Shopping de Londrina realiza pré-Carnaval com atrações gratuitas ao público

O Londrina Norte Shopping abre as portas para o aquece do Carnaval 2023 e realiza diversos shows e apresentações nos dias 11 e 12 de fevereiro.





São diferentes atrações, voltadas a públicos variados, desde crianças a adultos, todos em ritmo de samba e marchinhas. Adultos e crianças poderão cair na folia e se divertir o fim de semana inteiro. A programação musical e artística é gratuita e aberta ao público.

“Convidamos as pessoas para virem curtir o pré-Carnaval 2023 aqui com a gente, no Londrina Norte Shopping. Temos uma programação que contempla músicas e apresentações para a família toda, desde as crianças até os adultos”, ressalta Luana Colpo, gerente de marketing do empreendimento.





No sábado, as atrações começam 17h15 e vão até 22h. No domingo, a programação é mais cedo, das 16h às 20h. Confira:

Sábado (11/02)





17h15 às 18h45 – Bailinho da SOS Chikinha

18h45 às 19h45 – DJ infantil Edu Braçaroto

19h45 às 21h15 – Bloco Bafo Quente

21h15 às 22h00 – DJ infantil Edu Braçaroto





Domingo (12/02)

16h00 às 17h30 – Bailinho da SOS Chikinha

17h30 às 18h30 – Curingas do Samba

18h30 às 20h00 – Bateria Tubatuque