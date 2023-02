Shopping de Londrina recebe mostra de fotos que trazem um novo olhar para a Síndrome de Down

Uma exposição com 18 fotos de crianças com idades entre dois e 14 anos vai marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down no Aurora Shopping Londrina.





A mostra “Um Novo Olhar” será aberta nesta quarta-feira (1º) e segue até o dia 21 deste mês. A data foi cuidadosamente escolhida e faz referência ao “3-21”, a trissomia que caracteriza a síndrome.

A exposição reunirá as fotos assinadas por Rosângela Oliveira no 1º piso do Shopping.