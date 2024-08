Shoppings de Londrina promovem campanhas especiais para o Dia dos Pais

Com a aproximação do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (11), os shoppings de Londrina estão promovendo campanhas especiais para a data. Dentre essas campanhas estão: programações especiais, compre-ganhe e sorteios para atrair os consumidores às compras.

AURORA SHOPPING

Para participar, basta trocar notas de compras no valor acumulado de R$ 400,00 no lounge localizado no 1º andar do Shopping. O sorteio será realizado no dia 29 de agosto, às 10h. Certificado de Autorização SPA/ME n° 06.034750/2024. O regulamento completo da promoção está disponível no SITE .

O Aurora Shopping está com a promoção “Memórias que Viram Música”, com sorteios de dez super kits da marca JBL, compostos por 1 JBL PartyBox Encore Essential, 1 JBL Flip 6 e 1 JBL Wave Flex. A promoção foi iniciada na última quinta-feira (1°), e se estenderá até o dia 28 de agosto.

CATUAÍ SHOPPING LONDRINA





O Catuaí Shopping realiza a promoção Compre & Ganhe, para compras realizadas nas lojas do shopping, entre os dias 30 de julho e 11 de agosto, e cadastrando as notas fiscais no aplicativo do shopping ganham um brinde: um vinho argentino exclusivo Malbec El Viajero, de 750 ml. O benefício pode ser retirado mediante a inserção de notas fiscais do período da promoção que totalizam R$ 600 para os clientes que são 1 estrela no app; R$ 500 para os clientes que são 2 estrelas ou uma nota fiscal de qualquer valor para os clientes que são 3 estrelas.

É válido a retirada de um brinde por CPF durante o período da promoção ou enquanto durarem os estoques. Somente a reserva no aplicativo não garante o benefício. Após o envio das notas, é preciso retirar o presente no Espaço do App na entrada principal do shopping. No mesmo local é possível também esclarecer outras dúvidas sobre a campanha.