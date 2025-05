Sinalização da Tiradentes e Souza Naves em Londrina passa por mudanças

A avenida Tiradentes e a rua Senador Souza Naves, na região central de Londrina, terão novo reforço nas sinalizações horizontais nos próximos dias. A equipe da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) segue nestes locais para melhorar a visualização das faixas. No caso da Souza Naves, os serviços estão sendo executados perto da avenida Bandeirantes. Algumas sinalizações pontuais também serão feitas na área central da cidade. Os trabalhos devem ser concluídos ainda neste mês, dependendo das condições meteorológicas e de eventuais ações técnicas extraordinárias.





Fiscalização e orientação

Além das melhorias na sinalização de vias da área central, na tarde do próximo sábado (15), a CMTU também estará orientando e fiscalizando o trânsito durante o jogo do Londrina Esporte Clube contra o Athletico Paranaense, no Estádio do Café.





A CMTU ainda vai isolar, como é de rotina aos domingos e feriados, parte das vias do entorno do Lago Igapó 2, além do patrulhamento na área central; e estará fazendo orientações especiais durante o lançamento do Projeto Norte do Paraná da Compagas (Companhia Paranaense de Gás), na próxima quinta-feira (20), na avenida Fernando Cerqueira César Coimbra, ao lado da Empresa Cacique Café Solúvel, na zona oeste. O evento trata da entrega da primeira fase das obras da rede de gás canalizada de Londrina.

A CMTU também continua com a Operação “Volta às Aulas”, com os agentes de trânsito realizando ações de orientação, educação e fiscalização no entorno dos estabelecimentos escolares de educação infantil.





Na próxima terça-feira (18), às 7h, por exemplo, agentes da CMTU estarão no Centro de Educação Infantil Victória Mazetti Dinardi (Casa do Bom Samaritano), na rua Brasílio Machado, 160, vila Marízia, na zona leste. Já na quarta-feira (19), no mesmo horário, a Operação “Volta às Aulas” estará no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Valéria Veronesi, na rua Benjamin Constant, 800, Centro.

A mesma programação vai ser realizada na quinta-feira (20), no CMEI Antonieta Trindade, rua Salim Sahão, 60, no Alto da Boa Vista, zona norte; e na sexta-feira, dia 21, no CMEI Water Okano, na rua Potiguares, 80, vila Matos, no Centro.





Além do trabalho com os alunos da rede municipal, técnicos da companhia também estarão no campus da PUC (Pontifícia Universidade Católica de Londrina), desta vez para realizar palestras sobre direção defensiva no trânsito, dentro da programação da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) daquela instituição. A primeira sessão será na segunda-feira (17), às 10h; e a segunda na quarta-feira (19), às 16h.





