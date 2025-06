Sindicato dos Bancários de Londrina protesta contra assédio moral

O Sindicato dos Bancários de Londrina e Região organizou na manhã desta quinta-feira (12) um protesto em frente a uma agência do Banco Itaú, no Calçadão, contra práticas antissindicais que supostamente vêm sendo tomadas pela instituição financeira. Segundo balanço do sindicato, cinco agências do banco já fecharam na região de Londrina e outras três devem encerrar as atividades em breve.

O ato teve como mote “Cala Boca já morreu, Itaú”. De acordo com o presidente do sindicato, Laurito Porto de Lira Filho, as últimas reestruturações feitas pelo Banco Itaú provocaram prejuízos no atendimento da população e um aumento da carga de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras, além do assédio moral como instrumento para o cumprimento das metas.





“Recebemos diversas denúncias através dos nossos diretores e as formalizamos junto ao canal apropriado do Itaú, mas muitos dos problemas não foram resolvidos e a empresa vem retaliando as ações do sindicato contra os péssimos modelos de gestão adotados através da perseguição de diretores-funcionários da instituição e dos próprios denunciantes, principalmente daqueles que sofreram assédio”, afirma.

O presidente diz ainda que nos últimos meses o banco, que estaria gastando milhões em propaganda para vender uma imagem de ‘humano’ e ‘moderno’, está transferindo dirigentes sindicais de seus locais de trabalho e até mesmo de cidades para intimidar e interromper as ações que o sindicato vem realizando para combater o assédio moral.





“Não aceitamos ataques à liberdade sindical, que é uma atitude do Banco Itaú que passa por cima da Constituição Federal. Defendemos o estado democrático de direitos e a livre organização da classe trabalhadora e por isso tomaremos as medidas cabíveis para garantir nossa atuação enquanto entidade classista”, ressalta o sindicalista.





A reportagem entrou em contato com a instituição financeira e aguarda o retorno.





