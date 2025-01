Sol e calor marcam o tempo nesta terça-feira em Londrina e nos municípios da região

O tempo permanece quente e ensolarado nesta terça-feira (7) em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A massa de ar que predomina na área é menos úmida e aquecida, favorecendo uma tarde de calor, especialmente no Norte e no Oeste, com as temperaturas se aproximando dos 33ºC.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade