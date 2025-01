Quinta-feira será de tempo estável e calor em Londrina e região

A quinta-feira (9) será de tempo estável, com Sol e calor em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O Sol deve predominar durante todo o dia, com temperaturas amenas ao amanhecer, mas que podem chegar aos 31°C durante a tarde.





Na sexta-feira (10), o tempo se mantém estável, sem chances de chuva e com muito calor, com a máxima chegando aos 31°C novamente.





A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira em Londrina foi de 19°C.