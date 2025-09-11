Pesquisar

Crime no União da Vitória

Suspeitos por tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo são detidos em Londrina

Redação Bonde com PCPR
11 set 2025 às 16:43

Divulgação/PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, de 18 anos, e apreendeu um adolescente investigados por participação na tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo em Londrina. Ambos foram capturados durante uma operação que ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).


O crime ocorreu em 28 de agosto deste ano. Na ocasião, três passageiros do sexo masculino teriam solicitado uma corrida por aplicativo no bairro União da Vitória. Durante o trajeto, anunciaram o roubo e um dos ocupantes atacou o motorista com uma faca.

Foto: Reprodução / PCPR


Segundo a delegada da PCPR Lívia Pini, a vítima conseguiu escapar em direção a um pasto e foi socorrida por moradores da região. O socorro médico identificou que ela apresentava diversas perfurações de arma branca no pescoço, ombro, costas e mão.


Os suspeitos fugiram com o veículo, que posteriormente foi encontrado abandonado em uma estrada rural pela equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência. Durante as diligências, a PCPR identificou que o crime foi praticado pelo homem e por dois adolescentes. Um dos menores já foi apreendido.

Na manhã desta quinta-feira, a equipe policial cumpriu buscas nas residências dos outros dois envolvidos, que foram localizados e capturados. O homem preso foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Tentativa de latrocínio Londrina prisão policia civil Jardim União da Vitória Motorista de aplicativo
