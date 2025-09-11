Suspeitos por tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo são detidos em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, de 18 anos, e apreendeu um adolescente investigados por participação na tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo em Londrina. Ambos foram capturados durante uma operação que ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).
O crime ocorreu em 28 de agosto deste ano. Na ocasião, três passageiros do sexo masculino teriam solicitado uma corrida por aplicativo no bairro União da Vitória. Durante o trajeto, anunciaram o roubo e um dos ocupantes atacou o motorista com uma faca.
Segundo a delegada da PCPR Lívia Pini, a vítima conseguiu escapar em direção a um pasto e foi socorrida por moradores da região. O socorro médico identificou que ela apresentava diversas perfurações de arma branca no pescoço, ombro, costas e mão.
Os suspeitos fugiram com o veículo, que posteriormente foi encontrado abandonado em uma estrada rural pela equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência. Durante as diligências, a PCPR identificou que o crime foi praticado pelo homem e por dois adolescentes. Um dos menores já foi apreendido.
Na manhã desta quinta-feira, a equipe policial cumpriu buscas nas residências dos outros dois envolvidos, que foram localizados e capturados. O homem preso foi encaminhado ao sistema penitenciário.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.