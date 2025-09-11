Suspeitos por tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo são detidos em Londrina





Segundo a delegada da PCPR Lívia Pini, a vítima conseguiu escapar em direção a um pasto e foi socorrida por moradores da região. O socorro médico identificou que ela apresentava diversas perfurações de arma branca no pescoço, ombro, costas e mão.





Os suspeitos fugiram com o veículo, que posteriormente foi encontrado abandonado em uma estrada rural pela equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência. Durante as diligências, a PCPR identificou que o crime foi praticado pelo homem e por dois adolescentes. Um dos menores já foi apreendido.

Publicidade





Na manhã desta quinta-feira, a equipe policial cumpriu buscas nas residências dos outros dois envolvidos, que foram localizados e capturados. O homem preso foi encaminhado ao sistema penitenciário.