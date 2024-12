Tarifa do transporte coletivo continua em R$ 5,75 em 2025; Zona Azul fica mais cara

A Prefeitura de Londrina definiu que a passagem do transporte coletivo permanecerá custando R$ 5,75 em 2025. Havia expectativa de que o valor pudesse ser elevado após o aumento da tarifa técnica na semana passada. O decreto com a manutenção do valor pago pelos usuários foi publicado no Jornal Oficial nesta segunda-feira (30).





Na última quinta (26), o prefeito Marcelo Belinati (PP) publicou um decreto elevando de R$ 8,49 para R$ 8,75 a tarifa técnica na área 1, de responsabilidade da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina), e de R$ 8,03 para R$ 8,26, na área 2, da Londrisul. Com a passagem do usuário em R$ 5,75, o município vai pagar a diferença de R$ 3,01 e R$ 2,51, respectivamente.

A justificativa foi a necessidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro do serviço dos contratos de concessão e do sistema de transporte coletivo.





Com o reajuste da remuneração das concessionárias, já foram pagos os valores retroativos a 1° de setembro, conforme previa o decreto. A Londrisul recebeu pouco mais de R$ 687 mil e a TCGL, R$ 1,5 milhão, conforme nota fiscal emitida na sexta (27).





A tarifa do transporte coletivo é baseada na Lei Municipal 13.340, aprovada pela CML (Câmara Municipal de Londrina) em 2022, que garante a possibilidade do custeio das gratuidades do sistema. O decreto desta segunda ressalta a necessidade de a Prefeitura fixar ainda em 2024 o valor que será praticado no ano que vem, em razão da data-base da categoria dos trabalhadores do transporte coletivo.

Procurada, a Londrisul afirmou que não irá se manifestar sobre o valor da passagem para 2025. A TCGL não respondeu até o fechamento desta edição.