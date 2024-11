Tata inaugura terceiro e maior Delivery Center em Londrina

A TCS (Tata Consultancy Services), líder global em serviços de TI, negócios e consultoria, inaugurou seu terceiro Delivery Center em Londrina, no sábado (9). A nova unidade, localizada a dois quarteirões do primeiro Delivery Center da cidade, será o maior Delivery Center da gigante de tecnologia na cidade, e reforça o compromisso da indiana TCS com o crescimento econômico da região e com a criação de novas oportunidades de emprego.





A capacidade total será de 750 novos assentos, com implementação imediata de 440 colaboradores na primeira etapa, logo na abertura, e posterior contratação de mais 310 colaboradores na segunda etapa que será finalizada nos próximos meses. Com essa expansão, a TCS cumpre com o plano de investimento contínuo na cidade. O Delivery Center 3 irá abrigar profissionais aptos a atuar com soluções baseadas em tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial (IA), Low Code, High Code, RPA, SAP 4/Hana, Cloud e metodologias ágeis de entrega.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Essa inauguração reforça a presença da TCS em Londrina, onde a empresa já emprega cerca de 1.700 pessoas, distribuídas entre os dois prédios existentes. Com a chegada do terceiro e maior Delivery Center, estamos ampliando ainda mais nossa capacidade de atendimento e fortalecendo nossa atuação no mercado brasileiro e global” afirma Bruno Rocha, Country Manager da TCS no Brasil.





A abertura desta nova unidade antecede a construção do novo campus da TCS em Londrina, anunciado em abril deste ano. O campus, um projeto de longo prazo, visa centralizar as operações da empresa na cidade e criar um hub de inovação e colaboração. Enquanto o projeto está em desenvolvimento, a TCS mantém seu foco na geração de empregos, utilizando o novo Delivery Center para acomodar os novos contratados.

Publicidade





Quando concluído, o hub criará mais de 1.600 novas oportunidades de emprego nos próximos cinco anos.





Presente em Londrina desde 2018, a TCS tem se destacado como um importante empregador e parceiro na promoção do desenvolvimento tecnológico e econômico local. O novo centro de entrega reforça esse compromisso, impulsionando a inovação e gerando oportunidades para formar e desenvolver profissionais qualificados na região.





Estiveram presente à inauguração representantes do governo local e executivos do alto escalão da TCS, incluindo Bruno Rocha, country manager do Brasil; Renato Sposito, head de Recursos Humanos da TCS Brasil; e François Dossa, novo consultor sênior e head de sustentabilidade LATAM da empresa.