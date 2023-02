TCGL questiona na Justiça reajuste de tarifa concedido pela Prefeitura de Londrina

A TCGL, empresa responsável pela maioria dos ônibus do transporte coletivo em Londrina, cerca de 65% dos veículos, trava uma “guerra jurídica” no início deste ano contra a Prefeitura e a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). O motivo do conflito é a planilha de custo do sistema, fundamental para a construção técnica da tarifa do transporte coletivo, que também estipula a margem de lucro de uma concessionária prestadora do serviço público.





Além de ter o pedido de perícia deferido pela Justiça na planilha de custo de 2018, que teve decisão favorável da 1ª Vara de Fazenda Pública de Londrina, o que pode até resultar em pedido de indenização se comprovada as discrepâncias, no mês passado, o escritório de advogados que representa a TCGL já havia feito o pedido à Justiça para ter acesso aos números do orçamento do sistema público de transporte, que embasaram o valor de reajuste da nova passagem, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.

A Prefeitura de Londrina foi notificada e ainda tem cerca de 15 dias para responder aos questionamentos na primeira instância da Justiça. Já a CMTU tem um prazo menor estipulado, que vence nesta sexta-feira (10), e precisa apresentar documentos e informações sobre a composição técnica da tarifa, que leva em conta todos os custos necessários para manutenção do serviço prestado pela empresa particular.