Técnico do Londrina EC procura opções para melhorar desempenho do time

Na lanterna do grupo, com duas derrotas em dois jogos e com seis gols sofridos nesta fase final, o técnico Claudinei Oliveira procura alternativas no elenco para melhorar o aproveitamento do Londrina na Série C e ainda sonhar com o acesso para a Série B.





Na derrota por 3 a 2 para a Ferroviária, o treinador não pôde contar com três jogadores que vinham sendo titulares: o zagueiro João Maistro e os atacantes Henrique e Everton Moraes, todos machucados. Não há garantia que eles estarão liberados para a partida contra o Ypiranga, no sábado (14), às 16h30, no estádio do Café.

Substituto de Maistro, Rayan não foi bem no jogo e falhou nos dois primeiros gols do time paulista. No ataque, Calyson teve atuação discreta e quem se salvou foi Daniel Amorim, autor do segundo gol alviceleste.





Ingro entrou no segundo tempo, mas também não brilhou. Claudinei Oliveira lamentou a ausência dos titulares e a perda de opções no banco para o desenrolar do jogo. O treinador espera que os três machucados voltem no sábado.

Quem ganhou uma nova chance foi o volante Pedro Cacho, que entrou no intervalo no lugar do contestado Kadi. O jogador foi elogiado por Oliveira e pode ganhar uma sequência como titular. Kadi tem sido titular desde o início do Brasileiro, mas nunca foi unanimidade para o torcedor e, para muitos, o volante já deveria ter sido sacado do time há um bom tempo.





"O Pedro Cacho entrou muito bem no jogo e se teve uma coisa boa na partida foi a atuação do Cacho. Entrou com muita confiança e é um jogo com muito vigor físico", ressaltou o treinador. "Eu não reclamo dos desfalques, costumo valorizar quem entra, mas perdemos três peças e isso muda a estrutura do time. Na primeira fase, repetimos a formação muitas vezes e agora não estamos conseguindo."





