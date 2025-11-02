Pesquisar

Granizo e rajadas de vento

Temporais deixam Londrina e municípios da região em estado de alerta

Bruno Souza - Redação Bonde
02 nov 2025 às 11:40

Divulgação/ Prefeitura de Londrina
Os temporais que atingiram o Paraná entre sábado (1º) e domingo (2) deixaram Londrina e dezenas de municípios da região em estado de alerta. Chuvas intensas, rajadas de vento que chegaram a 95 km/h e  granizo causaram queda de energia, danos em imóveis e prejuízos em estradas e áreas rurais.


Em Londrina, a Defesa Civil registrou pelo menos duas quedas de árvores e danos na rede elétrica com bloqueios parciais de vias na rua Olinda, na vila Ipiranga (Região Central), e na rua Roraima, no distrito de Guaravera. A velocidade do vento chegou a 27 km/h com rajadas de até 40 km/h. Foram 67,4 milímetros de chuva até a publicação do balanço, entretanto, o Simepar prevê mais 5,7 milímetros até o fim do dia no município e mais 10,4 milímetros na segunda-feira (3). O sol deve retornar na terça-feira (4), mas o alerta de novos temporais isolados segue mantido.


A Copel informou que, até a manhã deste domingo, mais de 3 mil ocorrências relacionadas a danos na rede elétrica estavam sendo atendidas em todo o Estado. No Norte do Paraná, as bases de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) - onde choveu 51,1 milímetros -, Apucarana (Centro-Norte) e Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) concentravam cerca de 700 chamados. Já no Noroeste e no Centro-Oeste, as equipes trabalhavam em quase 800 pontos, principalmente em Campo Mourão, Maringá e Goioerê, onde 2,5 mil domicílios ficaram sem energia.


A situação também afetou o abastecimento de água. A Sanepar confirmou que a falta de energia prejudicou o sistema de produção e distribuição em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), Porecatu (Região Metropolitana de Londrina), Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina), Centenário do Sul (Região Metropolitana de Londrina), Guaraci (Centro-Norte), Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) e Itaguajé (Centro-Norte). A empresa orientou os moradores dessas localidades a priorizarem o uso de água para alimentação e higiene pessoal até a normalização do serviço.

Em Rolândia, distritos como São Martinho e Bartira registraram queda de postes, árvores e danos em diversas casas. A prefeitura mobilizou equipes de limpeza e reconstrução neste domingo, enquanto a Copel trabalha para restabelecer a energia. O prefeito Ailton Maistro informou que cerca de metade de São Martinho ficou sem luz, e todo o distrito de Bartira permaneceu no escuro na noite de sábado.


Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina) enfrentam estradas e rodovias em situação precária, além de casas destelhadas. Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), apesar da situação, não há agentes nos locais para sinalizar as vias. Em Centenário do Sul, a Defesa Civil alertou motoristas sobre a queda de árvores de grande porte na estrada que liga o município a Miraselva (Centro-Norte). Pitangueiras (Região Metropolitana de Londrina) e Barbosa Ferraz (Centro-Oeste) também sofreram com granizo e tiveram imóveis danificados.

Divulgação/ Defesa Civil Arapongas
Divulgação/ Prefeitura de Londrina


Rajadas de vento

Ainda segundo o Simepar, as rajadas de vento atingiram 95,5 km/h em Cornélio Procópio e 91 km/h em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro), além de superar os 50 km/h em pelo menos 15 cidades desde sábado. Houve registros de granizo em Jandaia do Sul (Noroeste), onde pedras chegaram a pesar mais de 100 gramas, além de Mandaguari (Noroeste), Cianorte (Noroeste), Mandaguaçu (Noroeste), Entre Rios do Oeste (Oeste), Planalto (Sudoeste) e Campo Mourão (Centro-Oeste). Em Santa Helena (Oeste), o acumulado de chuva chegou a 138,6 milímetros, próximo à média esperada para todo o mês.


De acordo com a Defesa Civil Estadual, até a manhã deste domingo, 16 municípios haviam registrado ocorrências relacionadas a enxurradas, vendavais e granizo. Entre eles estão Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Jandaia do Sul, Moreira Sales, Nova Aurora, Peabiru, Planalto, Quarto Centenário, Rolândia, Santa Fé e São João do Ivaí.

O órgão também prepara ajuda humanitária para cidades mais atingidas, como Jandaia do Sul, Pitangueiras e Barbosa Ferraz, com envio de telhas, cestas básicas e kits de higiene.


Reprodução
Reprodução
Reprodução
