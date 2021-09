Temporal destrói barracos e móveis de moradores de ocupação em Londrina

A chuva da tarde desta terça-feira (14) destelhou barracos e destruiu pertences de famílias da ocupação Apucaraninha, ao lado do Parque São Jorge, na zona norte de Londrina. Os moradores do local precisam de telhas, lonas e móveis para repor os estragos.





De acordo com Walkíria Moreno, do projeto Amigos do Parque São Jorge, entre 700 e 800 famílias moram no local e estariam “completamente abandonadas”. “Fomos atrás da Defesa Civil para pedir apoio e eles orientaram a quem perdeu os baracos a irem até o [bairro] Chefe Newton para pegarmos lonas para cobrir. Como uma mãe com filhos pequens vai conseguir sair daqui?”, questiona.

