Máxima de 31°C

Terça-feira será de Sol e calor em Londrina e nos Municípios da região

Redação Bonde
11 fev 2025 às 10:30

Vinicius Guerra - Estagiário*
A terça-feira (11) será mais um dia de Sol e calor intenso em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).


O tempo continua sem muitas alterações em relação aos últimos dias, já que o Sol e o calor predominam em toda a região. Com isso, é esperado que as temperaturas se elevem bastante durante a tarde.

Nos próximos dias, a instabilidade atmosférica volta a agir devido ao avanço de uma frente fria sobre o Paraná, o que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade durante a semana.


A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 21ºC e a máxima pode chegar aos 30ºC.


Previsão do tempo meteorologia Simepar Londrina
