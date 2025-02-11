Terça-feira será de Sol e calor em Londrina e nos Municípios da região

A terça-feira (11) será mais um dia de Sol e calor intenso em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo continua sem muitas alterações em relação aos últimos dias, já que o Sol e o calor predominam em toda a região. Com isso, é esperado que as temperaturas se elevem bastante durante a tarde.

Nos próximos dias, a instabilidade atmosférica volta a agir devido ao avanço de uma frente fria sobre o Paraná, o que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade durante a semana.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 21ºC e a máxima pode chegar aos 30ºC.



