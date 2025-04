Terça-feira será de tempo instável com chuva em Londrina e região

A terça-feira (15) será de tempo instável com chuvas em Londrina e nos municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A chuva volta a ocorrer com maior intensidade no Estado, principalmente nas áreas do interior, devido à atuação de um sistema de baixa pressão que se estende por toda a região Sul do Brasil. Além das chuvas a temperatura continua amena, em razão da persistente cobertura de nuvens





Na quarta-feira (16), a cobertura de nuvens permanece significativa sobre o Paraná. Um novo sistema de baixa pressão se forma na costa Sul do Brasil, favorecendo a formação de pancadas isoladas de chuva no estado, especialmente a partir da tarde.





A temperatura mínima registrada nesta terça-feira em Londrina foi de 17°C e a máxima pode chegar aos 22°C.