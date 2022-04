Terça-feira será nublada, mas sem chuva em Londrina

A terça-feira (26) deve ser nublada e sem chuva em Londrina, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Segundo a previsão do instituto, um sistema de instabilidade formado no sul do país pode trazer nebulosidade para a região de Londrina, deixando o céu fechado na maior parte do dia. Não há, no entanto, previsão de chuva para terça e quarta-feira (26). A expectativa é de que o sol apareça entre as nuvens.

Enquanto a temperatura mínima foi de 18°C pela manhã, a máxima pode atingir os 28°C na parte da tarde. O calor e a nebulosidade podem contribuir para a sensação de abafamento na região.





A quatro dias do fim do mês, o acumulado mensal de chuvas em abril segue em 77,8 mm. A média histórica de abril em Londrina é de 108 mm de precipitação, de acordo com o IDR-PR.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.