Terceira Construtech Week potencializa setor da construção na região de Londrina

No contexto da COP26 (26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática), já é sabido que os desafios ambientais precisarão ser enfrentados pelos setor público e iniciativa privada. Os impactos da pandemia aceleraram a conscientização social. Soma-se a isso a pressão de investidores de todos os setores, atentos a esse movimento. A conjuntura é ideal para que os debates em torno das práticas ESG (Environmental, Social and Governance - ambiental, social e da governança) se tornem o assunto de maior preocupação das empresas no momento.

O termo ESG sugere atuação das empresas com base no tripé ambiental, social e da governança corporativa. Conceito que amplia o leque da sustentabilidade já em prática em muitas empresas da construção civil. O País está em 5° lugar no ranking com a maior quantidade de ‘edifícios verdes’ certificados do mundo. Diante dessa agenda, a temática foi a escolhida para o maior evento de inovação da Construção Civil na região: a 3ª Construtech Week será realizada entre os dias 27 e 28 de outubro de forma híbrida.

“Esse é um tema que não pode ser mais adiado, há uma urgência em implantar as práticas ESG nas empresas da construção. Sabemos que os padrões estão em andamento nas grandes construtoras, que há anos têm ações de inclusão e sustentabilidade. Entretanto, precisamos ampliar isso para as pequenas e médias”, alerta o presidente do Sinduscon Paraná Norte, Sandro Marques de Nóbrega.





No cenário mundial e nacional há uma grande mobilização para aplicação dessa metodologia. “Nós elaboramos uma programação com empresários de renome para dar um panorama de tais práticas no país e em nossa região. Além de prover conhecimento para que as empresas possam aprimorar ou até iniciar os trabalhos nesse sentido”, explica o presidente da Icon (Governança de Inovação na Construção Civil do Norte do Paraná), Murillo Braghin.

Especialistas em ESG destacam que as empresas que deixarem de lado as ações que promovam o viés ambiental, social e a governança podem sofrer consequências. “A mudança de cultura na construção civil tem que acompanhar as tendências mundiais. O impacto do evento ocorrerá ao longo do tempo. Quem não acompanhar ficará para trás, pois a sociedade cobra mudanças dentro deste tema”, lembra o Presidente do Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), Decarlos Manfrin.





Jornada ESG e futuro do trabalho - A abertura da Construtech Week 2021 irá trazer aos participantes o cenário ESG através de ícones como o CEO do CTE (Centro de Tecnologia em Edificações), Roberto de Souza. No ciclo de palestras do Ceal as discussões em torno das Cidades Carbono Zero, que usam somente energia limpa e a certificação Well que envolve projetos que proporcionam a saúde e bem-estar dos usuários.





Empresários e executivos de Londrina trazem os avanços na região. O presidente do Instituto A. Yoshii, Aparecido Siqueira debate o futuro do trabalho. No painel ‘Construção Enxuta’, o Diretor da Plaenge, Marcelo Resquetti discorrerá sobre liderança.





O evento ainda tem uma programação específica voltada à inovação. No Startup Connect, haverá uma apresentação das soluções criadas por essas empresas para uma banca julgadora. Uma área foi reservada para uma exposição voltada somente para as startups. Nas Rodadas de Negócios a oportunidade de aproximar construtoras de novos fornecedores e empresas inovadoras.





“Nosso objetivo é fortalecer o Ecossistema de Inovação da Construção Civil trazendo conteúdos relevantes, e tornar conhecidas as Startups que aqui existem”, frisa o coordenador de atendimento à empresas de alto potencial do Sebrae, Rubens Negrão.





A Construtech 2021 Week é uma realização da Governança da Icon (Inovação da Construção Civil do Norte do Paraná), Sinduscon PR Norte (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná), Sebrae/PR, Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), e Senai e conta com o apoio do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) e Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia). Patrocinadores: Mútua, A.Yoshii, Yticon, Galmo, Plaenge, Vanguard e Credcrea.





Serviço:





Construtech Week 2021





Data: 27 e 28 de outubro

Local: Espaço Villa Rica- R. Piauí, 211 - Centro, Londrina – PR

Formato: evento híbrido, com participação virtual ou presencial.

Programação e Inscrições: https://icon.org.br/construtechweek/

*Diante das regras sanitárias as vagas são limitadas para a participação no local.