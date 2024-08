Terceira edição da Feira Flua terá opções de presentes para o Dia dos Pais

A Funcart ecebe a terceira edição da Feira Flua Cultura que acontece no próximo sábado (10), das 15h às 20h, véspera do Dia dos Pais. A data, importante para o comércio, dá o tom do evento com artistas e expositores – todos selecionados via edital, com propostas de presentes e atividades para o público, de todas as idades.





O acesso é livre e gratuito, como nas edições anteriores. O projeto é do coletivo Flua Cultura e a realização do Governo Federal através do Ministério da Cultura e da Fundação Cultura Artística de Londrina - Funcart, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, viabilizado por meio da Secretaria de Cultura de Londrina.

A última Flua Cultura acontece em outubro, para marcar o Dia das Crianças e encerra o primeiro ano do projeto inovador, que trouxe uma nova perspectiva para fortalecer o potencial da economia criativa.







O gramado da Funcart vai receber expositores contemplando as artes gráficas, produtos gastronômicos como queijos artesanais e azeites defumados, cosméticos naturais, roupas de brechó, cerâmica, ilustrações, cafés especiais, roupas de design, lingerie e artesanato indígena. O público ainda vai contar com opções de comidas e bebidas para uma tarde de muita troca e diversão.

A programação inclui dois shows musicais, com o João e Maria Trio, às 17h, de música instrumental brasileira e o blues da banda Struck Soul Brothers às 19h. Entre as performances, a Feira recebe a Primavera Jataí com “Por Um Xzinho”, protagonizado pelo palhaço Petunio (16h) e “O AstroLábia - trago seu humor de volta em 7 dias”, com Tiago Marques, o Palhaço Ritalino que dessa vez é Ritalin Bikanka Shantala e propõe uma viagem mística para um público reduzido, de apenas 15 pessoas por apresentação em uma tenda especial (15h30 e 18h).





A Feira ainda conta com uma Oficina de Costura (às 14h30), comandada por Bianca Baggio, voltada para pessoas que não tem nenhum conhecimento de costura, mas gostariam de saber resolver aqueles problemas do dia a dia.





