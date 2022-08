Frio e tempo estável permanecem no fim de semana em Londrina

O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) prevê um fim de semana com céu aberto para os londrinenses, mas com temperaturas bem baixas. O sábado (20) começa com os termômetros na casa dos 5,6°C, mas a temperatura vai esquentando aos poucos durante o dia, alcançando a máxima de 20°C na parte da tarde.

Publicidade

Publicidade

Durante a última semana, a região norte do Paraná sentiu a queda nas temperadas. De domingo (14) até sexta-feira (19), a máxima foi de 31°C e a mínima de 5,6°C. Apesar do frio, nenhum recorde de temperatura foi registrado: já que a mais baixa do ano segue sendo a dos dias 17 e 18 de maio, quando os termômetros marcaram 5,5°C.





Para a babá Katia de Souza, 41, o frio atrapalha em alguns detalhes da rotina: "É difícil paras crianças saírem da cama e irem pra aula de manhã, elas reclamam bastante." Já para a londrinense Gabriela Ribeiro, a temperatura baixa tem seus prós e contras. "A academia fica mais vazia, por exemplo, mais tranquila pra treinar. O ruim é levantar cedo", diz Mesmo com o frio, ela conta que os planos para o fim de semana continuam os mesmos: "Aproveitar para tomar uma cerveja."



Publicidade

Publicidade

O acumulado de chuva esta semana ultrapassou a média geralmente registrada nesta época do ano, marcando 79,2 mm de terça-feira (16) até quinta (18). A média normal para este período é de 54 mm. No mês foram registrados 124,4 mm totais de chuva.

Publicidade

Publicidade

Para o agronegócio, a notícia é animadora: as culturas de preenchimento de grãos devem sentir uma grande melhoria com os níveis de água adicionais e as pastagens devem ser as mais beneficiadas, pois os produtores que estavam alimentando as criações com insumos podem retornar para a alimentação tradicional através do capim.

Publicidade