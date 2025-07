Terminal Central de Londrina: entrada da Rua João Cândido será fechada na segunda (14)

A partir da próxima segunda-feira (14), quem utiliza o Terminal Central de Londrina deve ficar atento à uma mudança importante: a entrada da Rua João Cândido estará fechada para reformas. Por conta disso, os usuários que entram na estação a pé devem utilizar o acesso pela Avenida São Paulo, que já passou pela revitalização nas últimas semanas.





De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), o acesso já estará fechado a partir das 5h da manhã da segunda-feira. Por isso, todas entradas e saídas devem ser feitas pela Avenida São Paulo. Segundo Alex José Luciano, gerente de Administração de Terminais da CMTU, a obra faz parte do processo de modernização dos Terminais de Integração do Transporte Coletivo de Londrina e será idêntica àquela já realizada no acesso na Avenida São Paulo.

Uma das principais alterações é em relação à retirada de todas as grades que separam as guaritas de arrecadação, chamadas de barreiras arquitetônicas, o que, na visão da companhia, vai melhorar o acesso dos usuários às catracas.





“É uma mudança visando o conforto aos clientes com a retirada das barreiras e para tornar o local mais acessível, em especial para as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, idosos ou gestantes”, aponta.

Além disso, de acordo com o gerente, vão ser instalados painéis de vidro nas guaritas e aparelhos de ar condicionado para trazer mais conforto também para os trabalhadores.





Em junho, a reportagem questionou a duração da obra na entrada da Rua João Cândido, e a CMTU garantiu que seria entregue em 30 dias. Agora, a companhia aumentou para 40 dias o tempo gasto na execução da obra. Na Avenida São Paulo, a reforma foi marcada por atrasos: a obra começou no dia 19 de maio, com a interdição do acesso, que só foi liberado no dia 07 de julho, totalizando quase 50 dias.

Apesar do atraso, Alex José Luciano afirmou que a resposta dos usuários sobre a revitalização foi muito positiva. “A obra foi muito bem aprovada, tanto pelos usuários como pelos funcionários”, aponta, sobre a entrada da Avenida São Paulo.





A CMTU também pediu a compreensão de todos os usuários durante a execução dos serviços. Por dia, o Terminal de Londrina recebe cerca de 88 mil usuários todos os dias e que utilizam as 139 linhas de ônibus disponíveis para todas as regiões da cidade.

