Receita Federal retira status alfandegário do Terminal de Cargas do Aeroporto de Londrina

Um Ato Declaratório da Receita Federal, publicado na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial da União, retirou o status alfandegário do Teca (Terminal de Cargas Aéreas) do Aeroporto Governador José Richa, de Londrina.





O terminal havia recebido a permissão em abril de 2022, o que abria caminho para o fortalecimento da economia com maior facilidade de acesso ao comércio exterior, tanto em importações como em exportações.



Publicidade

Publicidade





Lideranças regionais defendem a viabilidade, em médio prazo, do fortalecimento das relações internacionais das empresas do Norte do Paraná com fornecedores e compradores de outros países.





Em reunião, no dia 10 de fevereiro, com o grupo de trabalho criado pelo Município que reúne entidades, associações além de segmentos políticos e empresariais, a CCR Aeroportos expôs a baixa demanda atual do serviço, mas não mencionou sobre a mudança operacional.

Publicidade





O presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, solicitou uma nova reunião com a diretoria de Logística da CCR para que eles apresentem um estudo sobre a operação do Teca, com números que evidenciam essa justificativa. A CCR ficou de agendar essa reunião para os próximos dias.





“Foi com surpresa que nós recebemos essa notícia, pois queremos mostrar o potencial que nós temos, e agora, reverter essa decisão”, disse Canziani.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: