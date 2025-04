Terminal do Vivi Xavier, na Zona Norte de Londrina, recebe nova pintura

Diversos espaços dos sete terminais do transporte coletivo de Londrina estão passando por uma repaginada na pintura, a começar pelo do Vivi Xavier, na zona norte, cujo serviço foi concluído no começo desta semana.





No local, a CMTU (Companhia Municipal Trânsito da Urbano) a pintura, com cores mais claras, dos bancos de concreto, grades laterais, do muro e do Bloco Administrativo. Além disso, foram renovadas as pinturas das guaritas, arrecadação, bicicletário, faixas de pedestres, das plataformas e dos pisos táteis. O terminal do Vivi, que completa cinco anos em agosto, atende, diariamente, cerca de 20 mil passageiros, entre embarques e desembarques.





O gerente de Administração de Terminais da CMTU, Alex José Luciano, explica que em alguns pontos foram utilizadas tintas com cores claras para que o terminal “não fique mais com uma sensação de penumbra durante toda a sua operação”. O local funciona das 5h30 às 0h30m. Ele esclareceu ainda que, para causar o mínimo de transtornos aos usuários, parte dos serviços foi realizada durante a madrugada.





Luciano salientou ainda, que o “clareamento” também será feito nos bancos de ferro, mas num segundo momento, porque a pintura necessita de uma logística mais complexa, inclusive pelo tempo de secagem. “A tinta fresca pode oferecer certa sensação de desconforto, primeiro pelo natural cheiro forte, e depois pela impossibilidade de utilização do mobiliário”.

No todo, a companhia gastou no local 53 latas de 18 litros de tinta, sem contar os demais materiais de pintura.





Outros terminais

Alex Luciano adiantou ainda que outros terminais da cidade também passarão por uma remodelação na pintura: “Serão feitos, por exemplo, serviços nos pisos táteis, faixas de pedestres e meio-fios do piso superior do Terminal Central, que deve iniciar nessa madrugada”. As repinturas no piso inferior, por sua vez, já haviam sido feitas, há uma semana, após as recentes obras de reparos que foram feitas nas tubulações pluviais.





O próximo local a receber melhorias deverá ser o Terminal Mílton Gavetti, também na zona norte, previsto para iniciar na próxima semana dependendo das condições meteorológicas. Os terminais Oeste (zona oeste) e Irerê (zona rural), por sua vez, serão programados na sequência. Já a situação dos terminais Ouro Verde (zona norte) e Acapulco (zona sul) passa por avaliações, pois se encontram com pintura seminova.