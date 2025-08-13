Pesquisar

NA PRÓXIMA SEMANA

Terminal Urbano Central de Londrina passará por recuperação estrutural

Redação Bonde com N.Com
13 ago 2025 às 18:42

Foto: Emerson Dias
Começam na próxima semana as obras de recuperação estrutural do Terminal Urbano Central de Londrina. A ordem de serviço, que autoriza o início das atividades, foi assinada na última segunda-feira (11) pelo secretário municipal de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes. Com essa reforma, a Prefeitura pretende reforçar a estrutura em concreto armado do terminal, com reparos e recuperação de diversos pontos onde há infiltrações e corrosões, trazendo mais segurança e conforto para usuários e profissionais que trabalham ali, principalmente nos dias de chuva.


A obra será executada pela empresa Quimicons Engenharia, de Campo Largo, vencedora da Concorrência n° 004/2025. O valor estabelecido na licitação foi de R$ 1.098.800,00, com recursos oriundos de contrato de repasse firmado pelo Município junto à Caixa Econômica Federal, representando o governo federal.

                                                                                                    Foto: Rodolfo Gaion / CMTU

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) e a Quimicons Engenharia vão se reunir para alinhar o cronograma dessa reforma. Ainda não há previsão de interdições para o andamento da obra, mas, caso ocorram, devem ser pontuais e não vão impedir o funcionamento do terminal, que possui um fluxo de 88.000 passagens por dia, em média. “A reunião para início das obras será amanhã (14), para definir as etapas; e os trabalhos iniciam, efetivamente, na semana do dia 18”, explicou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes.


Com prazo definido em 150 dias para conclusão, a reforma vai contemplar parte do piso pavimento superior, área administrativa, marquises e a estrutura de contenção do Terminal Central. Todos os serviços serão voltados ao reforço e reparo da estrutura em contrato armado, bem como recuperação de juntas de dilatação e impermeabilização.

“Esta reforma trará vigor para a estrutura em concreto armado, garantindo solidez e segurança, além de eliminar os problemas de infiltração que desgastam a estrutura e causam transtornos no Terminal em dias de chuva”, destacou o engenheiro civil da SMOP, Eulito Bazoni da Silva Junior, responsável pela fiscalização da obra.


Aberto de domingo a domingo, 24 horas por dia, o Terminal Urbano Central comporta, atualmente, 54 linhas de transporte coletivo distribuídas entre dois pisos, com entrada dos veículos pela Rua Professor João Cândido e Avenida Leste-Oeste. Diariamente, cerca de 44 mil passageiros utilizam o terminal e fazem, em média, duas passagens por dia. A gestão do terminal é de responsabilidade da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU).

