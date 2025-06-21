‘Terra da Gente’: livro retrata a evolução da agropecuária do Paraná

“A Comarca de Curitiba, na Província de São Paulo, fica elevada à categoria de Província com a denominação de Província do Paraná”. Assim começa o livro “Terra da Gente”, do jornalista Evandro Cesar Fadel, 65, pé-vermelho de Ibaiti (Norte Pioneiro) intimamente ligado aos terreiros de café e aos chiqueiros e galinheiros desde a infância, como ele mesmo conta na obra.





Fadel é jornalista, formado em 1987 pela Universidade Estadual de Londrina. Trabalhou na Folha de Londrina e no jornal O Estado de S. Paulo entre os anos de 1986 a 2012, quando foi convidado a trabalhar em um cargo comissionado na Secretaria de Administração do Estado. Desde 2019 atua na Seab (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná).

O trecho que dá início ao livro é da certidão de nascimento do Paraná, lei aprovada pelo Senado em agosto de 1853 e sancionada por Dom Pedro II no Palácio Imperial. A obra se desdobra a partir das observações e relatos feitos pelos governantes sobre as terras do Paraná em 170 anos. E começa por Zacarias de Góes e Vasconcelos, nomeado pelo imperador como primeiro presidente da província, como eram intitulados à época.





O recorte documental de Fadel se baseia nos relatórios que os governantes do Estado enviam à Assembleia Legislativa, anualmente e por obrigação constitucional, com informações sobre os atos administrativos que influenciaram as ações do governo no ano anterior. Nestes relatórios, o escritor encontrou um riquíssimo material que retrata os caminhos da agropecuária paranaense de 1853 a 2023.





