Terreno de mocó demolido em Londrina vira lixão a céu aberto

O problema na esquina da rua Belém com a Bahia, na área central de Londrina, agora é outro. A área onde ficava o imóvel que nos últimos anos serviu como mocó se transformou num descarte irregular de lixo a céu aberto, incomodando moradores, comerciantes e motoristas que passam pela região. O prédio de dois andares foi demolido no início de abril. Desde então a maior parte dos entulhos segue no local.





Além de concreto e armações de ferro, é possível encontrar todo tipo de sujeira no terreno: pneu, micro-ondas, embalagens de alimentos, bebidas, fezes, peças de roupas e resto de comida. “Faz anos que nós não temos paz aqui. É dia e noite com incômodo e agora essa montanha de lixo numa área onde passam diariamente centenas de pessoas e veículos. É um descaso geral com a população”, desabafou uma moradora, que preferiu não ter o nome divulgado. Ao lado tem uma casa de repouso para idosos.

O receio ainda é com o acúmulo de água parada, gerando criadouros para o mosquito Aedes aegypti. “Pessoal da prefeitura vive falando na imprensa que as pessoas têm que cuidar dos quintais, por causa da dengue, mas e agora, como faz num lugar desse que não vê uma limpeza, fiscalização?”, cobrou um comerciante. “É privado, mas qualquer um tem acesso para entrar e sair. Muitos passam aqui e jogam lixo e outra parte são os moradores de rua. Não podemos ficar com uma situação desse tipo a poucos minutos do Calçadão, terminal”, frisou.





O imóvel que existia no cruzamento ficou abandonado por cerca de dez anos, sendo utilizando por pessoas em situação de rua, usuários de drogas e criminosos. Após intervenção da PM (Polícia Militar), atendendo a demanda dos moradores, a proprietária fez a destruição da estrutura. “Estava muito inseguro aqui. A demolição tirou pessoas perigosas dessa esquina. O que está ruim agora é esse lixo todo. Feio e perigoso”, comentou uma pedestre.