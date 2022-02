Teste Seletivo da Prefeitura já recebeu quase 5 mil inscrições; prazo encerra neste domingo

A Prefeitura de Londrina recebeu, até o momento, 4.864 inscrições para o teste seletivo que oferta 157 novas vagas temporárias para a área da saúde. O prazo de inscrições vai até domingo (6), às 17h. Quem ainda não se inscreveu pode realizar o procedimento, totalmente on-line, na página do Edital nº 11/2022, que reúne todas as informações e anexos referentes a este certame.

O processo seletivo oferta vagas, para funções de nível médio, de assistente de Gestão em Serviços de Saúde, auxiliar de Enfermagem e auxiliar de Farmácia. Já para nível Superior, há oportunidades para enfermeiro, farmacêutico, médico clínico geral plantonista, médico pediatra plantonista, médico veterinário, nutricionista e terapeuta ocupacional. Existem vagas de concorrência geral e reservas especiais para pessoas com deficiência (PCD) e afro-brasileiros.

Do total de 4.864 inscrições registradas, 2.202 foram de candidatos que já pagaram o boleto da taxa de inscrição. Outros 2.662 pessoas realizaram a inscrição mas ainda não efetuaram o pagamento para validar a participação no teste. Todos estes terão prazo para pagar a taxa até a próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, impreterivelmente. As taxas de inscrição variam entre R$ 30 e R$ 190, conforme a função escolhida.





A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, participou ontem (2) de uma transmissão on-line, ao vivo, para tirar todas as dúvidas dos candidatos sobre o teste seletivo. “A atividade foi muito proveitosa para podermos orientar o público interessado em participar desta seleção, que é uma oportunidade profissional para diferentes áreas da saúde. Sugiro a todos que têm interesse que se mantenham informados através dos canais oficiais e, quando tiverem dúvidas, entrem em contato pelo nosso SAC. Estamos aqui pra auxiliar no que for preciso”, afirmou.





Segundo a diretora de Desenvolvimento Humano da SMRH, Haline Kawassaki Barbosa, é importante que os candidatos leiam atentamente o edital, observando todos os itens e prazos. “Muitas pessoas que vão se inscrever acabam tendo dúvidas sobre aspectos básicos que estão informados claramente no edital, como o prazo de inscrição e de apresentação de títulos. É válido ressaltar, portanto, que a entrega de títulos será no dia 20 de fevereiro, em uma ação presencial por drive-thru, sendo que não haverá um outro momento para a SMRH aceitá-los. Ainda para o caso dos títulos, os candidatos devem lembrar, entre outros fatores, de seguir as orientações do edital, tendo em mãos o formulário devidamente impresso contendo o QR Code individual”, ressaltou.

O prazo para pedidos de isenção do valor da inscrição foi encerrado no dia 29 de janeiro. Ao todo, 473 tiveram suas solicitações deferidas pelas secretarias municipais de Recursos Humanos e de Saúde. Para obter este direito, era necessário que a pessoa estivesse enquadrada como inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ser desempregada; eleitor que prestou serviço eleitoral por, no mínimo, dois eventos eleitorais; e servidores públicos municipais.





As inscrições serão feitas por meio do Portal do Candidato, mediante login individual. Caso seja o primeiro acesso a este portal, será necessária a realização prévia de cadastro, disponível no mesmo endereço eletrônico. E, se o candidato já estiver cadastrado, deve estar atento se seus dados estão atualizados antes de efetuar a inscrição.





A atuação dos profissionais selecionados será por período pré-determinado, sendo que o contrato terá duração de um ano. As remunerações ficam na faixa de R$ 2.169,15 a R$ 9.892,01, já computando os benefícios. Com exceção da função de nutricionista, todos os demais vão exercer suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde, reforçando as equipes de atendimento por conta da pandemia de Covid-19.





O teste seletivo funcionará por meio de avaliação de títulos escolares, acadêmicos e profissionais, que deverão ser entregues no dia 20 de fevereiro, das 9h às 15h, em uma ação no formato drive-thru. Serão aceitos, para contagem de pontos, experiências profissionais dos últimos cinco anos, seja na esfera pública ou privada, e certificados ou diplomas com histórico escolar para Curso Técnico de nível médio ou formação no Ensino Superior.





Após análise dos títulos, divulgação das notas e avaliação dos pedidos de recursos, a estimativa é que o resultado final seja divulgado no dia 7 de março. Para tirar dúvidas sobre o edital, o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) fica disponível de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, pelos telefones (43) 3372-4038 e 4850.