Tiago Amaral assina termo de cessão para implantação da nova base da Marinha em Londrina

A Prefeitura de Londrina oficializou a cessão do imóvel em que será instalada a nova base da Marinha do Brasil no município, que ficará no prédio onde funcionava a sede da Defesa Civil, às margens do Lago Igapó 1. Para formalizar o acordo, o prefeito Tiago Amaral assinou na última sexta-feira (14) um Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, celebrando a parceria entre o município e a União, por meio da Delegacia Fluvial de Guaíra.





As tratativas para viabilizar a transferência do imóvel foram finalizadas em uma reunião recente envolvendo o prefeito Tiago Amaral e sua equipe, juntamente com a Delegacia Fluvial de Guaíra, sob comando do capitão de corveta Renato Reis.

Conforme o comandante Reis, é importante que a força naval esteja presente na cidade para poder prestar de forma ainda mais eficiente os seus serviços na região. “A Marinha realiza diversos serviços cartoriais, incluindo o registro de embarcações, a habilitação de amadores e a emissão de documentos. Além disso, temos jurisdição sobre a segurança da navegação e a prevenção da poluição hídrica na região de Londrina. Essa base avançada vai beneficiar tanto a cidade quanto vários outros municípios da região por onde passam rios importantes, como Primeiro de Maio, por exemplo”, disse.





Reis acrescentou que o novo posto avançado, sob comando da Capitania Fluvial do Rio Paraná e Delegacia Fluvial de Guaíra, terá entre quatro e seis militares em atividade, além de contar com uma embarcação para fiscalizações. A Marinha também pretende oferecer cursos relacionados a assuntos náuticos para a população.

Segundo a Secretaria Municipal de Gestão Pública, que cuidou dos trâmites técnicos referentes à nova base da Marinha em Londrina, tendo feito vistoria e preparado o contrato da cessão de uso, a inauguração do espaço deve ocorrer entre o fim de março e o começo de abril. Como cessionária, a Marinha fica responsável por fazer as reformas e adequações necessárias para poder operar na base, trabalho este que vem sendo realizado desde 6 de março. A cessão do local, conforme o termo assinado, será por tempo indeterminado.





A parte superior do imóvel, onde já existe uma entrada para o público, continuará sendo o acesso principal. Já no andar de baixo ficarão os dormitórios dos militares, a cozinha, os banheiros e outros espaços. Também na área inferior, às margens do Igapó 1, ficarão estacionados os veículos aquáticos da Marinha. O imóvel foi entregue após inspeção realizada pela Prefeitura no dia 24 de fevereiro.

Dentre as várias atribuições da Marinha estão fiscalizações, segurança da navegação, registros e emissão de documentos para pessoas que querem pilotar embarcações como barcos, jet skis e outros. A nova base em Londrina facilitará a obtenção de documentações dessa natureza, evitando deslocamentos para cidades distantes da região norte do Paraná.





A área de jurisdição da Delegacia Fluvial de Guaíra abrange 166 municípios do Norte e Oeste do estado. As principais malhas hídricas compreendidas são os rios Paraná, Tibagi, Ivaí e Piquiri, além do Lago Igapó, em Londrina.

Um ramal que poderá ser explorado pelo Município de Londrina, aproveitando a presença deste posto avançado da Marinha, é o estímulo ao turismo náutico, entretenimento e lazer, abrangendo o uso de barcos, jet ski e outros veículos flutuantes que poderiam servir como atrações públicas. Nesse sentido, também seria possível organizar mais eventos e competições náuticas, a fim de aproximar a população deste universo.





Ao deixar de operar na base cedida à Marinha, a Defesa Civil de Londrina, que integra a Secretaria Municipal de Defesa Social, passará a atuar na mesma sede onde fica a unidade da Guarda Municipal localizada na rua Joaquim de Matos Barreto, 333, às margens do Lago Igapó 2.