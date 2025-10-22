Tio 'dá asas à imaginação' e constrói avião para sobrinhos em Londrina

Deivid Araújo, 37, deu asas à imaginação e usou da criatividade para proporcionar aos sobrinhos um sonho de infância que não pôde realizar quando pequeno. Ele - que atua na área de comunicação visual em outdoors e mora no Jardim Univeritário (Zona Oeste) - construiu uma miniatura de um avião que tem chamado atenção de vizinhos pela complexidade dos detalhes.
O brinquedo tem cerca de dois metros de comprimento, pesa 40 quilos e custou aproximadamente R$ 1,2 mil, mas o maior investimento, segundo Araújo, é ver a felicidade das crianças, que podem entrar na engenhoca e "pilotar rumo aos céus" sem sair do chão. A ideia ficou guardada com ele por anos e foi externada só agora, em forma de presente para Luah da Luz Ledo, de 6 anos, e Lucca da Luz Ledo, de 3.
"Desde criança, eu tinha o sonho de construir o meu próprio avião. Só que eu não sabia como fazer, não tinha material, nem recursos. Falava para os meus pais que um dia queria ter um avião e ser piloto, isso desde quando me conheço por gente", diz.
Araújo, já adulto, nunca conseguiu tornar real o anseio de ser piloto, mas, por meio do apoio familiar e com a chegada dos sobrinhos, decidiu dar lugar ao seu "eu criança" para, finalmente, dar forma so objeto dos seus sonhos.
"Quando os meus sobrinhos nasceram, isso ficou mais forte. Aí eu falei: 'Agora é a hora'. Foi algo que veio de dentro e que refleti na vida dos meus sobrinhos. Eles gostam muito de brincar com o tio, então pensei: 'por que não fazer um avião para a gente se divertir?'. Eu gosto de aeronáutica e eles também. Começamos a construir juntos desde o início, com eles pegando os materiais...", relembra.
Ele relata que não quis construir um avião qualquer, mas sim possibilitar que as crianças entrassem na aeronave. O objeto - produzido com ferro, alumínio e madeira - demorou três meses para ser finalizado, sendo entregue aos sobrinhos no mês da criança e do aviador, essa última data bastante representativa para Araújo. "Eles ficaram muito felizes e eu pude ver no olhar deles aquilo que não tive quando era criança. Foi legal proporcionar isso."
A "engenharia maluca" do tio para os sobrinhos tem chamado atenção, seja no bairro onde ele mora ou nas redes sociais, onde compartilha o dia a dia de brincadeiras com a engenhoca.
"Os meus parentes disseram: 'Lá vem a engenharia maluca do tio'. Gosto de construir coisas e isso chamou atenção na família inteira, todo mundo parou para ver. Até criei conta nas redes sociais para eles e tá todo mundo vendo. Por onde passo, ainda que tenhamos poucos seguidores, as pessoas perguntam sobre o avião, se ele voa de verdade, ficam espantados", conta.
De acordo com ele, o sucesso que o brinquedo tem feito o fez pensar em levá-lo para um lugar público, a fim de que mais pessoas possam ter contato com o protótipo. "Há muitas pessoas loucas para ver. Inclusive, pretendo levá-lo em um lugar público para a galera visualizar melhor, porque, daqui a pouco, vai ter fila aqui em casa", afirma, aos risos.