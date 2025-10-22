Tio 'dá asas à imaginação' e constrói avião para sobrinhos em Londrina

Deivid Araújo, 37, deu asas à imaginação e usou da criatividade para proporcionar aos sobrinhos um sonho de infância que não pôde realizar quando pequeno. Ele - que atua na área de comunicação visual em outdoors e mora no Jardim Univeritário (Zona Oeste) - construiu uma miniatura de um avião que tem chamado atenção de vizinhos pela complexidade dos detalhes.





O brinquedo tem cerca de dois metros de comprimento, pesa 40 quilos e custou aproximadamente R$ 1,2 mil, mas o maior investimento, segundo Araújo, é ver a felicidade das crianças, que podem entrar na engenhoca e "pilotar rumo aos céus" sem sair do chão. A ideia ficou guardada com ele por anos e foi externada só agora, em forma de presente para Luah da Luz Ledo, de 6 anos, e Lucca da Luz Ledo, de 3.





Só que eu não sabia como fazer, não tinha material, nem recursos. Falava para os meus pais que um dia queria ter um avião e ser piloto, isso desde quando me conheço por gente", diz.









"Quando os meus sobrinhos nasceram, isso ficou mais forte. Aí eu falei: 'Agora é a hora'. Foi algo que veio de dentro e que refleti na vida dos meus sobrinhos. Eles gostam muito de brincar com o tio, então pensei: 'por que não fazer um avião para a gente se divertir?'. Eu gosto de aeronáutica e eles também. Começamos a construir juntos desde o início, com eles pegando os materiais...", relembra.

Ele relata que não quis construir um avião qualquer, mas sim possibilitar que as crianças entrassem na aeronave. O objeto - produzido com ferro, alumínio e madeira - demorou três meses para ser finalizado, sendo entregue aos sobrinhos no mês da criança e do aviador, essa última data bastante representativa para Araújo. "Eles ficaram muito felizes e eu pude ver no olhar deles aquilo que não tive quando era criança. Foi legal proporcionar isso."

Araújo, já adulto, nunca conseguiu tornar real o anseio de ser piloto, mas, por meio do apoio familiar e com a chegada dos sobrinhos, decidiu dar lugar ao seu "eu criança" para, finalmente, dar forma so objeto dos seus sonhos.

"Desde criança, eu tinha o sonho de construir o meu próprio avião.