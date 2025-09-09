Tiro de Guerra de Londrina faz seleção geral de alistamento militar

O Tiro de Guerra de Londrina está realizando a etapa de seleção geral do alistamento militar obrigatório, que começou no dia 1º e segue até esta sexta-feira (12). A expectativa é receber cerca de 1.200 jovens convocados. Quem se alistou no primeiro semestre deve verificar sua situação no site oficial do alistamento militar; caso tenha perdido a data, ainda pode comparecer ao Tiro de Guerra (Rua Lázaro Zamenhof, 1.010) nesta quarta (10) e na quinta-feira (11) às 7h ou às 13h, e na sexta-feira somente às 7h.





Para esta etapa é obrigatório apresentar documento com foto, certificado de alistamento militar e comprovante de residência. Em caso de vínculo empregatício, o candidato deve levar a carteira de trabalho. Já aqueles com alguma condição médica especial precisam apresentar atestado ou laudo que comprove a situação. O traje exigido é calça comprida, camisa de meia manga e calçado fechado.





Neste ano, aproximadamente 3.500 jovens de Londrina e região realizaram o alistamento online, obrigatório para homens que completam 18 anos em 2025. Segundo o chefe de instrução do Tiro de Guerra, subtenente André Marinho Ferreira, “o sistema dispensa o excesso automaticamente, baseado em um algoritmo que leva em conta fatores declarados no momento do alistamento”. Assim, para Londrina foram convocados 1.200 jovens à seleção geral, número que corresponde a seis vezes a quantidade de vagas anuais, já que o Tiro de Guerra matrícula 200 atiradores por ano.





Durante a seleção geral, os convocados passam por exames médicos e entrevistas. O subtenente Ferreira explica que esse é o padrão em todo o país. “Na primeira seleção é chamado um número seis vezes acima da necessidade. Depois, na seleção complementar, prevista para o início de 2026, apenas 600 jovens irão retornar ao Tiro de Guerra de Londrina. Desses, 200 serão matriculados e 400 dispensados”.





Os candidatos aprovados nesta primeira fase devem acessar novamente o site do alistamento militar a partir de dezembro para consultar sua situação e receber orientações sobre as próximas etapas.





O funcionamento do Tiro de Guerra em Londrina é viabilizado por um Acordo de Cooperação entre a Prefeitura e o Exército Brasileiro. Cabe ao Município oferecer toda a parte administrativa e de manutenção, como mobiliário, equipamentos de informática, alimentação, conservação da área e materiais de escritório. O terreno onde está a sede é patrimônio do Município. Já o Exército fornece o material de emprego militar, fardamento, munições e instrutores responsáveis pela formação dos jovens.



