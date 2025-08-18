Trabalho produzido pela Biofábrica de Orquídeas da UEL recebe prêmio nacional

Trabalho realizado pela Biofábrica de Orquídeas e Outras Ornamentais da Universidade Estadual de Londrina (UEL) recebe prêmio no 6° Simpósio Brasileiro de Orquídeas (Simbraorq) com o trabalho “Biofábrica de Espécies Ornamentais Como Fonte de Renda Para Pequenas Propriedades do Estado do Paraná”. O evento aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.





Segundo um dos autores do trabalho premiado, e coordenador da Biofábrica, o professor Ricardo Faria (Departamento de Agronomia), o projeto teve como objetivo mostrar as espécies de orquídeas e outras ornamentais que estão sendo multiplicadas no laboratório ou nas estufas da UEL e que podem ser produzidas em Londrina e região para atender o mercado de flores. O professor explica que o trabalho busca fomentar a floricultura londrinense como uma alternativa para geração de renda e emprego para pequenas propriedades e na agricultura familiar.

Além de Ricardo Faria, o trabalho também foi escrito por Débora Perdigão Tejo, Sérgio Pedro Junior, Bruno Melegari de Souza Almeida, Alexandre Tofolo Morlya e Ana Paula Silva Campos Galino.





Atualmente, mais de 80% das flores e plantas ornamentais comercializadas em Londrina vêm do estado de São Paulo, por isso, segundo Faria, o projeto é importante, pois incentiva os produtores de flores paranaenses. “A importância desse trabalho premiado para o nosso grupo é um estímulo para continuarmos nesse sonho de tornar Londrina e o estado do Paraná um grande produtor de flores, assim como atualmente se destaca no cultivo de soja, café e trigo”, explica o coordenador.

A Biofábrica





A Biofábrica de Orquídeas e Outras Ornamentais é um projeto integrado ao Orquidário da UEL. A Biofábrica recebeu um investimento de R$1,5 milhão do Fundo Paraná, via Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), e tem como objetivo incentivar e fortalecer a floricultura comercial de Londrina e Região.

Faria explica que o projeto tem organizado cursos para capacitação de produtores de flores, mostrando o potencial desse mercado. “O mercado mundial de ornamentais movimenta cerca de 70 bilhões de dólares e o mercado brasileiro movimenta 20 bilhões de reais anualmente. O estado do Paraná movimenta cerca de 250 milhões de reais, enquanto o estado de São Paulo contribui com 7,8 bilhões de reais anualmente”, conta.





A Biofábrica trabalha com uma grande variedade de espécies de plantas. Algumas das espécies que estão sendo produzidas são orquídeas, samambaias, jiboia, singônio, bambu da sorte, pleomele, bromélias e suculentas. “O Brasil possui mais de 2.500 espécies de orquídeas nos seus biomas e no mundo há mais de 25.000 espécies”, conta o professor Faria.

