Transferência de prédio da Claspar em Londrina é formalizada para a Sesp

O antigo prédio da Claspar (Empresa de Classificação do Paraná) foi transferido oficialmente para a Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública) neste mês de agosto após um longo período de espera. A informação foi confirmada pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), que herdou o imóvel em 2019 após a incorporação da Codapar (Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná).





O imóvel de cerca de 3 mil metros quadrados fica na Rua Vasco Cinquini, na Zona Leste de Londrina, e vem sendo motivo de preocupação para quem passa pela região, já que nos últimos anos o espaço se transformou em um mocó, com uma estrutura degradada e com o acúmulo de lixo e água.





Em junho, a Folha noticiou a preocupação de moradores da região com a situação de abandono do imóvel, que vem servindo como “berçário” para o mosquito da dengue.





Altair Dorigo, diretor de Gestão Institucional do IDR-PR, confirmou à reportagem que a transferência de titularidade do patrimônio foi formalizada para a Sesp.





O processo, segundo ele, demorou por conta de etapas burocráticas, em que foi necessário fazer a regularização de certidões junto à Prefeitura de Londrina.





Apesar de a transferência estar oficializada para a Sesp, Dorigo garante que IDR-PR vai continuar fazendo a limpeza e manutenção do espaço até que o processo licitatório para dar início às obras de reforma seja concluído. “A gente vai lá e capina, limpa, mas dois ou três dias depois está cheio de lixo”, explica, destacando que falta a preocupação de algumas pessoas com a conservação do espaço.





Com a transferência do imóvel para a Sesp, o local vai passar a abrigar o almoxarifado do Deppen (Polícia Penal do Paraná) e o 2° CRPM (Comando Regional da Polícia Militar). À Folha, a PM disse que as informações serão repassadas pela Sesp por envolver também “outras forças de segurança”. A Polícia Penal disse que se manifestará sobre a mudança por meio de nota. A reportagem aguarda o material.





Em relação à sujeira, o administrador de empresas Paulo Francisco Di Chiara, que tem um imóvel alugado próximo ao local, garante que o problema permanece, em uma situação que descreve como de abandono. Para ele, neste momento, a segurança é “zero” ao passar pela Rua Vasco Cinquini, mas comemora a notícia da transferência do imóvel para a Sesp, afirmando que a mudança vai beneficiar os moradores dos Jardins Santos Dumont e Califórnia.





“O cenário é de insegurança”, afirma, citando o local como um “criadouro de dengue". O único trabalho de cuidado que é feito no local, de acordo com o consultor, é o corte e retirada do mato quando está alto.





A reportagem entrou em contato com a Sesp para entender o que será feito a partir de agora, como a licitação para reforma do espaço, e aguarda um posicionamento da pasta.





