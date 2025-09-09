Transição energética será debatida no Encontros Folha nesta terça

Acontece nesta terça-feira (9), a partir das 18 horas, no Centro de Eventos do Aurora Shopping, em Londrina, a 25ª edição do Encontros Folha, com o tema "Energia que Transforma: Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade Movendo Futuro".





No foco do debate, três especialistas irão discutir as transformações em curso no setor energético, tema que ganha cada vez mais visibilidade e importância. A primeira painelista da noite será Juliani Piai Paiva, professora do curso de engenharia elétrica da UEL (Universidade Estadual de Londrina), doutora em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora do NAPI (Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação) Energia Solar, liderado pela Fundação Araucária, e líder do Laboratório de Energia e Desenvolvimento Sustentável da UEL.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na sequência, quem terá a palavra é Isabela Machado, coordenadora de Meio Ambiente, ESG e Sustentabilidade da Geo Biogas & Carbon, empresa pioneira no país na produção de combustível verde, que aproveita um grande volume de palha, vinhaça e torta de filtro extraída nos canaviais e na moagem para produzir gás suficiente para substituir diariamente o consumo de 48 mil litros de diesel.

Publicidade

Finalizando os painéis, o empresário Fábio Bearzi Cino, diretor de Inovação da metalúrgica Aesa, que fabrica feixes de molas e grampos de fixação para caminhões. Cino vai relatar como a empresa utiliza biometano para gerar 80% do consumo de energia que utiliza na sua planta, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





Publicidade

Na segunda etapa do Encontros Folha os três painelistas participam de um debate mediado pelo professor do campus Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Marco Antonio Ferreira, do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção e coordenador do MBA em Gerenciamento de Projetos.





O Encontros Folha é realizado desde 2014 pelo Grupo Folha de Londrina com o objetivo de fomentar debates de alto nível sobre temas relacionados ao desenvolvimento econômico e social do Norte do Paraná entre gestores empresariais, poder público, pesquisadores, estudantes e líderes da sociedade civil.

Publicidade





As vagas para acompanhar o Encontros Folha são gratuitas, limitadas e os ingressos podem ser acessados pela plataforma Sympla.





Este é o terceiro Encontros Folha do ano de 2025. No dia 15 de julho, o tema da 24ª edição foi "Inteligência Artificial e Saúde: Como a Tecnologia está Melhorando a Qualidade de Vida". Já no dia 27 de maio, o 23º Encontros discutiu o tema "Inteligência Artificial no Agronegócio".

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.