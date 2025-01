Vias na área central de Londrina sofrerá bloqueios de trânsito nesta quinta

O fluxo de veículos nas imediações do cruzamento da avenida Leste-Oeste com a rua Ouro Preto terá alterações entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (30), segundo informa a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) de Londrina. O bloqueio e o desvio do trânsito será necessário, devido às ações de demolição do prédio conhecido como “Motel Tijolinho”, que nos últimos anos vinha causando incômodo na área central , em função do abandono e da presença de usuários de drogas.





Para garantir que os trabalhos sejam desenvolvidos em segurança, agentes municipais farão o fechamento do trânsito na esquina das ruas Rio Grande do Norte e Ouro Preto. Dessa forma, não será possível acessar a avenida Leste-Oeste a partir dessas duas vias. As alternativas serão a rua São Vicente e a avenida Duque de Caxias.

Também para assegurar o bom andamento das atividades, o tráfego na Leste-Oeste, da região da rodoviária em direção ao Terminal Central, será desviado para a rua Cuiabá. Com isso, será necessário acessar as ruas São Salvador e São Vicente para reassumir o trajeto original. Já para cruzar a avenida ainda na região do desvio, os condutores deverão descer a rua Rio Grande do Norte e subir pela Duque de Caxias.





A expectativa da CMTU é que as intervenções no trânsito durem das 4h30 às 7h. Apesar da previsão de que sejam efetivados apenas dois pontos de interdição, não estão descartados bloqueios momentâneos na Leste-Oeste também no sentido avenida Dez de Dezembro. A necessidade da medida será avaliada no decorrer da demolição, visando a proteção contra destroços e fragmentos de construção.

Festa Viva o Centro causará bloqueio em outra via na região central





Outro ponto na área central da cidade que, nos próximos dias, também terá restrição ao acesso de veículos é a via contígua à travessa Padre Eugênio Herter, logo ao lado da praça Marechal Floriano Peixoto, popularmente conhecida como Praça da Bandeira. O fechamento, marcado para ter início às 19h desta quinta-feira (30), ocorrerá em função da realização da 1ª Festa Viva o Centro, prevista para ocorrer ao lado da Catedral Metropolitana na sexta-feira (31), das 17h às 22h, e no sábado (1º), das 10h às 18h.





