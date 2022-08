Obras na Gleba Palhano causam interdições no trânsito nesta terça

Com as obras de construção de uma passarela na PR-445, na região da Gleba Palhano, zona sul de Londrina, o trânsito na rodovia vem sofrendo interdições. Na terça-feira (30), das 9h às 12h, os motoristas deverão desviar pelas marginais, assim como ocorreu nesta segunda (29).







Neste período, os trabalhadores farão a concretagem do tabuleiro da passarela sobre as vigas e a retirada das formas de madeira da borda desse tabuleiro. No último fim de semana, também houve bloqueio nas pistas devido à instalação de duas vigas de concreto pré-moldado, pesando cerca de 45 toneladas cada, sobre os pilares. Em breve será instalada uma tela metálica para fechar a passagem.



A nova passarela está sendo construída perto das ruas Ivan Sérgio Ataíde Vicente e Caracas. Conforme noticiado pela FOLHA, o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná) considerou o elevado fluxo de veículos e pedestres que passam diariamente pelo local.





Quem tem acompanhado os serviços é Laércio Duarte Silva, que mora em uma chácara em frente à construção. “Nesta segunda bem cedo, o trânsito ficou bagunçado. Formou uma fila de carros nos dois sentidos, mas essa obra é necessária. Vejo que o trabalho está sendo rápido e logo mais vamos poder contar com uma travessia segura. Este trecho é muito movimentado de carros e pedestres”, diz.



A enfermeira aposentada Mara Ramos também falou da necessidade de se ter uma passarela naquele local. “O fluxo de veículos é alto e não dá coragem de atravessar até o outro lado da pista. Eu ando de bicicleta, mas nunca me arrisquei porque tem uma mureta alta no meio da rodovia. É muito perigoso”, afirma.







Para a construção da estrutura que terá 28 metros de extensão, com rampas nos canteiros entre a marginal e a rodovia, estão sendo investidos cerca de R$ 1,3 milhão. As obras começaram no final de junho e devem ser concluídas até outubro.



Leia mais na Folha de Londrina.