Trânsito na região central de Londrina terá bloqueio total e parcial nesta quinta

O trânsito na região central de Londrina vai sofrer bloqueios nesta quinta-feira (17), das 8h às 17h. Na rua Belo Horizonte, entre as ruas Sergipe e Benjamin Constant, haverá interdição total. Já na rua Sergipe, entre a Av. Higienópolis e a rua Belo Horizonte, haverá interdição de meia-pista.





De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), a solicitação de bloqueio foi feita pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) visando a segurança dos condutores e pedestres que trafegam pela região.

"As interdições são necessárias para o uso de maquinário pesado na manutenção de equipamentos na saída do Centro de Reservação Sergipe." afirmou a Sanepar, em nota.

A companhia de saneamento ressaltou que não haverá impacto no abastecimento.





