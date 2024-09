Trânsito na travessa Belo Horizonte é liberado após dez meses de interdição

Após dez meses de interdição, a travessa Belo Horizonte, no quarteirão entre a rua Paraíba e avenida Leste-Oeste, no centro de Londrina, enfim, foi liberado novamente para o trânsito na manhã desta terça-feira (3), com a retirada dos blocos de concreto pela secretaria municipal de Obras e Pavimentação e apoio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





A volta da circulação de veículos e pedestres é resultado da demolição do barracão da década de 1950 que ficava no cruzamento, mas que corria o risco de desabamento, o que foi advertido pela Defesa Civil após vistoria no ano passado. Justamente por conta do perigo a via foi bloqueada em novembro, iniciando um imbróglio jurídico envolvendo parte dos herdeiros e o município.

A prefeitura entrou na Justiça pedindo que a estrutura fosse colocada abaixo pelos responsáveis, o que foi determinado pelo juiz, sob a possibilidade de pagamento de multa. A destruição do barracão começou em julho. O terreno ainda tem bastante material, como concreto e madeira.





“O material que está dentro do barracão não tem nada a ver com a rua e não deve atrapalhar. Ainda vai demorar uns dias, porque é muito material para retirar”, destacou Vicente Teixeira, proprietário da empresa que realizou a demolição.

O empresário, porém, não descarta alguma interdição pontual na via para remover o entulho nos próximos dias. “A hora que for retirar devemos pedir para a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) autorização para ocupar uma parte da rua para o caminhão entrar no terreno”, comentou.





“O principal foi feito, que era liberar a parte da rua (travessa Belo Horizonte), tirar os entulhos que estavam beirando a calçada, limpar a calçada, lavamos a rua”, acrescentou.





