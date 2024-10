Transporte gratuito em Londrina facilita a vida do eleitorado neste domingo

Quem utilizou o transporte coletivo de Londrina neste domingo de eleições (6) ficou surpreso por três motivos: o horário especial por conta do pleito - que agilizou o deslocamento dos passageiros -, a implementação de linhas que não são comuns aos domingos e a pouca demanda, que deixou os terminais vazios.





Mesmo com as roletas liberadas, os terminais do Vivi Xavier, do Ouro Verde e do Centro não registraram transtornos devido à baixa movimentação. De acordo com o diretor-presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Neto Almeida, não houve necessidade da implementação de novas linhas. "Eleição extremamente tranquila, sem necessidade de ônibus além do previsto". Segundo ele, o balanço para comparações com outras eleições só poderá ser feito nesta segunda-feira (7).

A atendente Cláudia Kamimura foi uma das beneficiadas pela gratuidade. Ela contou que a medida a ajudou a economizar tempo e dinheiro, já que a seção em que ela vota fica longe do seu trabalho.





"Eu volto lá no [Colégio] Mãe de Deus. Então, para eu pegar o ônibus, ajudou bastante. Eu moro ali para o lado da Vila Fujita. [Se não tivesse a gratuidade], seria um transtorno, porque eu vou trabalhar agora e ficaria muito puxado. Eu teria que ir e voltar a pé para depois voltar para casa e só depois ir para o trabalho", relatou.

Mesmo com a facilidade, Kamimura disse que o pleito a atrapalhou em seu cronograma. "Eu cheguei aqui e o ônibus saiu. Agora, vou ter que esperar uma hora. Dia de domingo, realmente, só tem ônibus de uma em uma hora. Os ônibus que vêm para o terminal eu vi que estão mais ágeis. Agora, os que estão saindo daqui [do Terminal Central] são mais difíceis e continuam no mesmo horário.”





A cozinheira Cristina Sako também ficou feliz com a gratuidade do transporte coletivo. Ela afirmou que a ampliação de linhas facilitou o seu deslocamento.

“No final de semana, o 308 normalmente não tem, só o 314. Eu saio do serviço e eu fico lá. Às vezes, eu perco o ônibus, porque eu saio do serviço às 15h20. Tenho que trocar de roupa e estar em dez minutos no ponto de ônibus. Com a ampliação, facilitou”, disse.





A ajuda proposta pela resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no entanto, não garantiu o voto da cozinheira. Por volta das 16h, ela destacou que teve dificuldades de encontrar a sua seção eleitoral e, mesmo baixando o e-título, ainda não sabia se votaria por conta da confusão.

“Ainda não votei. Na verdade, eu nem sei em qual lugar eu vou votar, porque a escola que eu voto está em reforma. No e-título, aparece o Hikoma [Escola Municipal Hikoma Udihara], mas está em reforma. Vou ter que procurar.”





Ela ressaltou, no entanto, que a medida que liberou as roletas é essencial para ajudar quem trabalha aos domingos. “Pelo menos, a gente não tinha desculpa, né? Só esse negócio aí de não achar a zona eleitoral.”, concluiu.





O transporte coletivo continuará liberado em Londrina até as 23h59 deste domingo. Após esse horário, a tarifa voltará a ser R$ 5,75.