Trecho da PR-445 em Tamarana fica interditado nesta quarta-feira

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que a PR-445 será bloqueada nesta quarta-feira (30) das 8h até as 18h, no trecho entre o Trevo de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) e o viaduto da BR-376, em Mauá da Serra, em uma extensão de aproximadamente 25 km.





A medida é necessária, de acordo com o Departamento, para realizar o diagnóstico de um bueiro de concreto de 80 cm de diâmetro sob a pista, na altura do km 3+560, que apresentou possíveis patologias que podem vir a colocar em risco a segurança do condutor.





